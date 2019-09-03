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大學生青年職場體驗 鄭文燦：青年首度就業補助2.1萬

2019-09-03 12:28聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市長鄭文燦（前排右三）頒給青年職場實習大學生實習證書，鼓勵學生提早職場體驗發...
桃園市長鄭文燦（前排右三）頒給青年職場實習大學生實習證書，鼓勵學生提早職場體驗發掘興趣。記者曾增勳／攝影
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桃園市市政府就業服務處今天上午舉辦青年職場實習成果分享競賽及座談會，市長鄭文燦表示，為讓許多無法學以致用的年輕人在學用之間不要鴻溝，透過市府青年職場實習計畫拉近學用距離及產學合作，這次總共100名大學生參與，目的是希望年輕人提早職場體驗、發掘自己的興趣，降低學用落差，提早了解職場文化，市府並推動就業、證照、學習三讚政策來降低年輕人失業率。

這項青年職場實習計畫由市府與日月光、友達16家上市櫃企業合作，鼓勵桃園市就讀大專校院二年級以上學生，利用暑假前往企業職場實習，為產學合作打基礎，為將來進入職場做好準備。鄭文燦在成果分享座談會上，頒給參與計畫的16家企業感謝狀及頒發100名參與大學生結業證書，今天成果分享競賽評選前三名學生，最高可獲獎金1.5萬元禮券。

鄭文燦說，年輕人剛踏入職場比較辛苦，一般失業率百分之三點多，年輕人失業偏高，為協助年輕人順利進入職場，市府在年輕人踏入職場第一哩路給予堅定支持，推出青年安薪就業方案給予補助，就業輔導首度就業津貼補助2.1萬元、學分最高補助1.5萬元、甲、乙級證照各補助2萬、8千元，希望幫助年輕人就業安心，希望降低年輕人失業率。

市府就服處長劉玉儀表示，青年安薪就業讚方案提供年輕朋友首度就業津貼，設籍桃園未滿30歲的待業青年，若經就業服務處推介工作受僱滿6個月可申請2.1萬元津貼，前年共3441人受惠，去年更爆增到8000人受惠，今年預估9000人申請，協助年輕人進入職場就業。

桃園市長鄭文燦與參與青年職場實習成果的大學生、企業合影比讚，鼓勵學生提早職場體驗...
桃園市長鄭文燦與參與青年職場實習成果的大學生、企業合影比讚，鼓勵學生提早職場體驗發掘興趣。記者曾增勳／攝影
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職場青年失業

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