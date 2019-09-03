新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹工業區鄰近軍營，國防部限建高度，多數廠房只能蓋2到3層樓，導致廠商擴廠不易，立委林為洲近期積極協調，國防部日前同意解除軍事設施管制區，對此，工業區廠商表示，此舉能增加一倍的廠房面積，讓廠商不用擔心缺地。

林為洲今天在新竹工業區服務中心舉辦記者會，說明新竹工業區將解除禁限高。林為洲指出，新竹工業區鄰近軍事設施，從民國80年起國防部限建高度海拔98米，然工業區所在位置的高度已85米，導致廠房只能蓋13米高，約2到3層樓。

林為洲說，根據容積率300%、建蔽率70%，廠商其實可蓋到6、7層樓以上，但因為國防部長年的限制，導致廠商無法往上蓋，其實很吃虧，加上現在廠區土地少，廠區若要擴建，往上蓋更具有急迫性。

經過一個多月來的協調，國防部評估後，已於8月底函文內政部解除限高，林為洲說，他會再繼續追蹤公告的時程，這次管制的解除對新竹工業區影響深遠，除可增加一倍的廠房面積，提高產能，創造更多的就業機會，讓廠商可繼續投資新竹工業區，也可向科學園區大樓林立的狀況。

經濟部工業局新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，新竹工業區在北部數一數二，擁有七萬就業人口，廠商共500家，年產值7千億，但是因國內建地不足，限建高度為廠商來說影響大，若能順利解禁，今天直接受惠的廠商就有精密機械、藥廠、化工廠等3家，目前他們都已經提出蓋廠的需求。