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新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹工業區鄰近軍營，國防部限建高度，多數廠房只能蓋2到3層樓，導致廠商擴廠不易，立委林為洲近期積極協調，國防部日前同意解除軍事設施管制區，對此，工業區廠商表示，此舉能增加一倍的廠房面積，讓廠商不用擔心缺地。

林為洲今天在新竹工業區服務中心舉辦記者會，說明新竹工業區將解除禁限高。林為洲指出，新竹工業區鄰近軍事設施，從民國80年起國防部限建高度海拔98米，然工業區所在位置的高度已85米，導致廠房只能蓋13米高，約2到3層樓。

林為洲說，根據容積率300%、建蔽率70%，廠商其實可蓋到6、7層樓以上，但因為國防部長年的限制，導致廠商無法往上蓋，其實很吃虧，加上現在廠區土地少，廠區若要擴建，往上蓋更具有急迫性。

經過一個多月來的協調，國防部評估後，已於8月底函文內政部解除限高，林為洲說，他會再繼續追蹤公告的時程，這次管制的解除對新竹工業區影響深遠，除可增加一倍的廠房面積，提高產能，創造更多的就業機會，讓廠商可繼續投資新竹工業區，也可向科學園區大樓林立的狀況。

經濟部工業局新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，新竹工業區在北部數一數二，擁有七萬就業人口，廠商共500家，年產值7千億，但是因國內建地不足，限建高度為廠商來說影響大，若能順利解禁，今天直接受惠的廠商就有精密機械、藥廠、化工廠等3家，目前他們都已經提出蓋廠的需求。

化工廠商代表說，以前土地便宜，廠商較少在建築成本花費，近年來新竹工業區逐漸成熟，廠商在此招工容易、有地利之便，但礙於無土地可用，只能往上蓋，公司近期將擴廠，未來若能往上蓋，一樓可做為停車場，其他樓層也可運用，對廠商幫助很多。

立委林為洲今天在新竹工業區服務中心舉辦記者會。記者郭政芬／攝影
立委林為洲今天在新竹工業區服務中心舉辦記者會。記者郭政芬／攝影
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立委林為洲與經濟部工業局新竹工業區服務中心主任吳璀原，共同拿著國防部的解除限建的...
立委林為洲與經濟部工業局新竹工業區服務中心主任吳璀原，共同拿著國防部的解除限建的函文。記者郭政芬／攝影
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林為洲今天在新竹工業區服務中心舉辦記者會，說明新竹工業區將解除禁限高，廠商代表也...
林為洲今天在新竹工業區服務中心舉辦記者會，說明新竹工業區將解除禁限高，廠商代表也出席。記者郭政芬／攝影
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新竹林為洲國防部

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