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翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪區寺日工件室，利用回收的牛仔衣褲布料，重新縫製設計變成新商品，也促進當...
桃園市大溪區寺日工件室，利用回收的牛仔衣褲布料，重新縫製設計變成新商品，也促進當地婦女二度就業機會。記者張弘昌／攝影
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自香港服裝設計師張凱琳，與台灣夫婿黃榮將、新加坡友人黃瑩妮，去年獲得桃園社會企業創業競賽冠軍，在桃園市政府青年事務局提供相關業師輔導，行銷協助與創業補助支持下，在大溪區創業成立社會企業「寺日工作室」，將時尚設計概念帶入二手牛仔衣褲再製行業，並與庇護工場合作，提供10多名當地婦女二度就業機會。

桃園市大溪區寺日工件室創辦人張凱琳，利用回收的牛仔衣褲布料，重新縫製設計變成新商...
桃園市大溪區寺日工件室創辦人張凱琳，利用回收的牛仔衣褲布料，重新縫製設計變成新商品，也促進當地婦女二度就業機會。記者張弘昌／攝影
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在一次偶然機緣下，服裝設計師張凱琳接觸到二手衣物再製設計領域，促使她開始思考，如何投入服裝再製的實驗，提升二手衣改造效率，以及二手衣布升級改造與量產化，運用系統化製作程序，升級改造打版技術，同時加入創新元素，讓被丟棄的二手衣服，變成有效再利用的資源。

時尚流行的變化與推陳出新，造成舊衣布浪費情形。張凱琳表示，透過舊衣改造，把舊衣變成再利用材料與資源，賦予新的生命與創意價值，可達到環保與循環經濟目標。經過重新剪裁及設計巧思，回收舊牛仔布料可製作價格數百元及上千元新商品，且可量產及滿足客製化需求。

她表示，台灣已經有很多團體開始從事舊衣改造，透過家庭式工作室及小成本創業，進行衣物裁縫再製，有助婦女二度就業，這個理念很適合在許多偏鄉或社區推廣。

桃園市青年事務局社會企業中心，在寺日工作室初創時期，也提供設備車縫機台補助；目前桃園市也有多個社企工作室成立，定期參與社會企業相關理論課程，吸收及交流相關實戰經驗，寺日工作室目前有穩定客源，就是一個成功的案例。

工作室二手衣來源，主要來自親朋好友或與企業合作。張凱琳表示，去年與美國品牌Timberland及心路基金會合作，從品牌各門市據點，募集二手牛仔衣物後，先送往心路基金會的慈佑庇護工場，由身心障礙工作者們協助清洗。

衣物清洗完畢後，再送回工作室拆解、剪裁，進行設計、縫製，製做出嶄新的二手牛仔服飾及布包。目前寺日工作室除在官網，販售相關再製產品外，也獲邀參與國內外各地的市集。

今年1月寺日工作室，參加首度在台舉辦的香港牛仔節廣受好評，年底將為台灣愛滋關懷協會，以舊衣回收再製義賣品義賣。張凱琳表示，希望能藉由賦予二手衣重生，串聯起過去、現在與未來，保存了每個時代的情感記憶。就如同「寺日」二字的含義，希望能翻轉「時」光，讓昔日的舊衣，成為明日的時尚。

桃園市大溪區寺日工件室，利用回收的牛仔衣褲布料，重新縫製設計變成新商品，也促進當...
桃園市大溪區寺日工件室，利用回收的牛仔衣褲布料，重新縫製設計變成新商品，也促進當地婦女二度就業機會。記者張弘昌／攝影
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