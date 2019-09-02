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全國古蹟日搭上地景藝術節 八德5處古蹟將有歷史導覽

2019-09-02 18:07聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

地景藝術節將於這周五開幕，除三大展區中的藝術品外，還有10個社區參與地景藝術節，與藝術家共同製作的作品，將展在八德擴大重劃區周邊區域，另外搭上9月第3個周末為全國古蹟日，文化局在八德區中5處重要古蹟中安排人員導覽歷史，讓民眾不僅是到展區欣賞藝術，也喚起民眾對土地的記憶。

藝遊八塊厝展區以10件地方共同創作作品在溪濱公園、中大公園及八德三元宮等八德擴大重劃區周邊區域展出，作品包括，日籍藝術家藤井芳和八德國中、八塊厝水環境巡守隊共同製作，用回收的寶特瓶做成白鷺鷥造型，放置在河面上攔截垃圾的作品〈一條河A RIVER〉，亦或是募集舊衣架製作創意藝術品等，皆是由藝術家及民眾共同激發、創作出來的火花。

由於9月21日、22日為全國古蹟日，為配合地景藝術節，在八德敦德堂、呂宅著存堂、八德廣福宮、八德餘慶堂及八德三元宮，這5處古蹟中設置人員導覽解說，一天將有兩個場次，分別為早上10點至12點及下午2點至4點，一場約20人，採報名制先搶先贏，此外，還有飛機棚廠搖滾音樂祭，邀請獨立樂團及狂美交響管樂團等團體表演，詳情請洽：https://www.surveycake.com/s/7n7Nv

全國古蹟日配合地景藝術節，八德區的三元宮將有人員為民眾導覽歷史。圖／桃園市文化局...
全國古蹟日配合地景藝術節，八德區的三元宮將有人員為民眾導覽歷史。圖／桃園市文化局提供
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除三大展區中的藝術品外，另還有10個社區與藝術家一同製出作品，將展在八德擴大重劃...
除三大展區中的藝術品外，另還有10個社區與藝術家一同製出作品，將展在八德擴大重劃區周邊區域，圖為作品〈一條河A RIVER〉。圖／桃園市文化局提供
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古蹟藝術家藝術節

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