全國古蹟日搭上地景藝術節 八德5處古蹟將有歷史導覽

2019-09-02 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



地景藝術節將於這周五開幕，除三大展區中的藝術品外，還有10個社區參與地景藝術節，與藝術家共同製作的作品，將展在八德擴大重劃區周邊區域，另外搭上9月第3個周末為全國古蹟日，文化局在八德區中5處重要古蹟中安排人員導覽歷史，讓民眾不僅是到展區欣賞藝術，也喚起民眾對土地的記憶。

藝遊八塊厝展區以10件地方共同創作作品在溪濱公園、中大公園及八德三元宮等八德擴大重劃區周邊區域展出，作品包括，日籍藝術家藤井芳和八德國中、八塊厝水環境巡守隊共同製作，用回收的寶特瓶做成白鷺鷥造型，放置在河面上攔截垃圾的作品〈一條河A RIVER〉，亦或是募集舊衣架製作創意藝術品等，皆是由藝術家及民眾共同激發、創作出來的火花。