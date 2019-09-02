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竹縣新埔鎮推橘米樂活遊農村體驗 即日起報名

2019-09-02 16:48聯合報 記者郭政芬╱即時報導

每年廣受好評由新埔鎮公所、新埔鎮民代表會主辦，行政院農業委員會、新竹縣政府協辦的新埔秋冬活動，今年不同以往，於照門休閒農業區的箭竹窩區主辦，並以全新名稱「2019橘米樂活遊˙一日農村生活體驗活動」，9月至12月推出兩個體驗遊程，分別為「客家米食DIY活動」及「農村採果嫁接樂」。

今天舉辦記者會，邀請民眾來享受農村生活、DIY體驗，趣味食農教育、古早童玩。新埔鎮長林保祿鎮長介紹，活動將透過專業導覽人員，帶領大家認識自然生態鏈、客家原汁原味美食與文化，引領進入世外桃源農村寶地。體驗全程由專業導覽老師帶領，沿路講解箭竹窩生態，並將照門休閒區特色客家米食過水粄與艾草粿、糯米黏土香皂、植物嫁接技術、採橘樂作為主打，加入古早味童玩、傳統農村精米機、糙米機操作體驗，喚起都市人的農村生活樂趣。

將於9月21日至10月6日每週六、日為「客家米食DIY」；11月23日至12月8日每週六、日為「農村採果嫁接樂」，是闔家一同休閒的好選擇!

  

縣府農業處長邱世昌表示，為促進農村觀光休閒發展及創造農村多元的價值，照門休閒農業區每年舉辦此活動，受到鄉親熱烈回響報名，今年於箭竹窩區推出客家米食DIY、嫁接體驗、採橘多樣活動，盼將此的客家米食、柑橘等特色推廣出去。而縣府也向農委會爭取預算，製作照門休閒農業區介紹短片及摺頁約1千份，盼未來讓照門休閒農業區更在地化，並配合觀光局活動，能走向國際化。

 

活動名額有限，即日起報名，費用每人380元(含每日午餐、導覽解說、DIY材料費，農事體驗材料費，總價值650元以上)，千萬不能錯過，詳情請上活動官網

今年不同以往，於照門休閒農業區的箭竹窩區主辦，並以全新名稱「2019橘米樂活遊˙...
今年不同以往，於照門休閒農業區的箭竹窩區主辦，並以全新名稱「2019橘米樂活遊˙一日農村生活體驗活動」。記者郭政芬／攝影
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9月至12月推出兩個體驗遊程，分別為「客家米食DIY活動」及「農村採果嫁接樂」。...
9月至12月推出兩個體驗遊程，分別為「客家米食DIY活動」及「農村採果嫁接樂」。記者郭政芬／攝影
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這次活動將透過專業導覽人員，帶領大家認識自然生態鏈、客家原汁原味美食與文化。記者...
這次活動將透過專業導覽人員，帶領大家認識自然生態鏈、客家原汁原味美食與文化。記者郭政芬／攝影
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DIY食農教育行政院

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