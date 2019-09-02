桃市社大課程超搶手 9月開課湧入近兩萬人報名

2019-09-02 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市社區大學108年度秋季班將於9月初陸續開課，市內5所社區大學分別於各行政區開設學術類、社團類及生活藝能類等三大類課程，共計提供1200多門課程給民眾選擇，今年吸引1萬9千多名民眾參加。為提升選課便利性，桃市社區大學聯合網站自108年度起，新增地圖化課表功能，讓民眾可以直接在地圖上選擇適合的學習地點，按喜好篩選課程及上課時段。

桃市目前共有5所社區大學，分別為中壢、新楊平、八德、蘆山園及桃園，其中不乏許多熱門課程，新楊平社大譚婉萍老師教授活力拉丁有氧及排舞班，以有氧運動為主軸，搭配上國內外時下流行音樂，更結合在地客庄融入客家歌曲，呼應客家農業的在地特色，此外，有氧排舞課程可促進全身血液循環、脂肪燃燒，增進肺活量及肌耐力等，自97年開課以來，這10年中每場次都大受歡迎。

蘆山園社大由陳炳東老師教授的咖啡與茶飲調製班，課程內容包括認識咖啡沖煮方式、磨豆粗細、烘焙方式及生豆處理等，引領學員進入咖啡的世界，鑒於食品安全問題困擾著整個台灣，更在課程設計上稍作變化，將咖啡對身體造成的影響層面讓學員們瞭解，避免萃取不良的咖啡以及其他化學添加物。

不僅如此，新陽平社大好歌一齊唱班、日語輕鬆學初級班，八德社大的專題攝影班、舒活健康瑜珈班，中壢社大的家庭水電維修班、田園手工皂實作頒，桃園社大的歌仔戲班、國際標準舞班及蘆山園社大的生命教育經絡學班等課程皆十分受學員歡迎，報名人數相當踴躍。108年秋季班課程已經有1萬9千多人次報名，較去年1萬8千多人次報名，人數略有成長。