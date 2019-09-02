親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

管中閔匿名寫社論兼職案 公懲會宣判結果出爐

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，慶祝別開生面，老闆認為與其打折扣，不如回饋弱勢社團，將連請3天，還不限品項及金額，今天第一天免費招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會，140多名會員及家屬，他們吃在口中，感受溫暖在心裡，協會並致贈感謝狀。

這家牛肉麵店在新竹縣湖口、新豐都有開店，以獨家湯頭聞名，老闆表示，頭份尚順店每年都會辦理一次類似活動，回饋地方並關懷社會。

苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會...
苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會140多名會員及家屬。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會...
苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會140多名會員及家屬，協會致贈感謝狀給店家（右三）。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會...
苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會140多名會員及家屬。記者范榮達／攝影
分享

相關新聞

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

重機視同汽車 遇逼車可提檢舉

2019-09-01 23:49

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

取締酒駕 桃市交通大執法9天

2019-09-01 23:42

機捷方便 沿線定點旅遊熱門

2019-09-01 23:38

國旅補助上路 桃園加碼搶遊客

2019-09-01 23:27

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

1戶5隻黑狗疑遭毒死 公憤撻伐毒狗人可惡至極

2019-09-01 18:37

蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32

荒地變草地 竹市5.3公頃運動草皮年底完工

2019-09-01 11:57

桃園5里長補選 復興三光里激烈小農陳惠陵贏6票勝出

2019-09-01 10:50

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

深入地表5公尺處 就為找三重「天坑」問題所在

2019-09-01 21:12

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

自強隧道今起區間測速 時速61公里拍照開罰

2019-09-01 15:49

影╱頭城搶孤裁判不同調？ 上屆冠軍遙遙領先卻被判違規

2019-09-01 19:45

中央補助5.75億 台中4區建停車場

2019-09-01 23:23

「萌翻了」超可愛豬造型鳳梨酥 消費者：捨不得吃

2019-09-02 12:41

自強隧道區間測速上路 1天抓232輛車超速

2019-09-02 00:41

蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32

彰化工業區道路炸開3公尺深 疑高壓電管線出包

2019-09-02 09:40

社頭大雨澆不熄熱情 清水岩寺擠滿韓粉

2019-09-01 17:39

移除綠鬣蜥 嘉縣不發賞金改找獵捕達人

2019-09-02 10:39

新北超商咖啡店騎樓禁菸 今首罰11案「板橋最多」

2019-09-01 20:23

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

1戶5隻黑狗疑遭毒死 公憤撻伐毒狗人可惡至極

2019-09-01 18:37

考了10小時 環保局清潔隊員術科考試吸上萬考生

2019-09-01 22:18

高雄今辦經貿園區特貿三招商 罷韓團體批舊案

2019-09-02 10:21

怎樣走都安全！人行道拓寬 不用再和機車搶道

2019-09-01 20:27

董恆毅為台東體操奉獻生命 游朝偉決定接棒傳薪

2019-09-01 19:22

自強隧道實施區間測速 12小時有206輛超速違規

2019-09-01 18:57

清水中山路假日違停民眾到派出所檢舉 網友：110較有效

2019-09-01 18:37

高雄前後朝招商千億對零元？ 都發局：勿政治操作

2019-09-02 13:39

獨／北市版「工輔法」？ 關渡農地違建擬柯卸任前緩拆

2019-09-01 19:27

柯文哲讚譽武德宮 傳統信仰中注入現代文創

2019-09-01 18:33

一對夫妻、一把琴帶原鄉童逐夢 更催生音樂學校

2019-09-01 17:34

取締酒駕 桃市交通大執法9天

2019-09-01 23:42

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

張麗善小內閣異動 環保局長黃士漢上任

2019-09-02 13:22

桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

嘉義高中校友管樂團 首度移師北港演出

2019-09-01 21:17

荷包要顧好！自強隧道區間測速 啟用首日開罰376件

2019-09-02 12:38

嘉藥坐月子訓練班結訓 母女攜手同行

2019-09-01 23:06

高雄山區揮別豪雨「包月」陰霾 中秋送禮看這裡

2019-09-02 07:37

雲林土地規畫 潮向「四大功能」

2019-09-01 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top