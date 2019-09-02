這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市尚順廣場今天中午新開幕一家牛肉麵，慶祝別開生面，老闆認為與其打折扣，不如回饋弱勢社團，將連請3天，還不限品項及金額，今天第一天免費招待苗栗縣身心障礙燭光技能發展協會，140多名會員及家屬，他們吃在口中，感受溫暖在心裡，協會並致贈感謝狀。