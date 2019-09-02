關埔國小開學射紙飛機 迎第二屆新生

2019-09-02 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



獲得國家卓越建設獎「雙金」肯定的關埔國小，今天舉辦一期工程竣工及108學年度開學儀式，新竹市長林智堅宣布低年級教室全數完成啟用，並指出「創新教學內容」和「美感空間」是打造知識遊樂地的兩大重點，並帶領百位學生射出象徵祝福的紙飛機，迎接350名新生入學。

關埔國小自2015年9月籌備處成立到2019年9月完工，林智堅表示，在周邊大樓林立卻缺乏校舍的環境裡，從無到有蓋了一所全新學校，其中最艱難的部分就是籌措經費和規劃設計，而建築與工程團隊的設計，讓關埔國小獲2018年和2019年國家卓越建設獎中「最佳規劃設計類」金質獎及「最佳施工品質類」金質獎兩項肯定。

關埔國小第一期校舍工程斥資 2.5億，計畫興建兩層共20間教室及一棟圖書館，B區的8間教室與廚房、停車場等已在去年順利啟用，今啟用A區低年級12間教室、健康中心、階梯教室、圖書教室、辦公室、多功能教室等，校內設計充滿巧思，包含圓弧狀洗手台邊角，能減少小朋友奔跑時受傷機率，每間教室也都長得不一樣，空間的獨特性增加學生探索的興趣。

建築師黃聲遠表示，校內的黑色塗鴉牆像太陽的影子，提供學生畫畫與想像空間，讓到學校的貴賓、師生都能一眼就看出作品；此外， 當樹木幾年後一一長大，學校就不只是如今的草原，也像是一片叢林。校長陳思玎表示，關埔國小是由每一個勞動者努力奮鬥的平凡「小故事」所共築的美麗校園。