重陽敬老 竹市提供65歲以上免費健檢8千名額

2019-09-02 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



重陽節前夕，新竹市府守護樂齡長輩健康，推老人免費健康檢查，今年和9家醫療院所合作，將提供8千280個名額，檢查時間從9月16日到10月31日止，今起開放電話諮詢服務，市長林智堅表示，每年重陽節前夕市府除致贈重陽敬老禮金，表達對長輩的尊崇之意，也辦理老人免費健康檢查，讓長輩們透過健康檢查掌握身體狀況，寶貝自己的健康。

根據新竹市府統計，竹市65歲以上長輩有5萬4千862名，占全市人口約12.27%，社會處長李季縈表示，凡設籍新竹市，今年滿65歲以上老人（43年12月31日前）即可參加免費健康檢查，這次免費健康檢查項目有糞便常規檢查、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢、全套血液檢查及量腰圍等6大項，可結合成人健檢成為整體性的保健服務。