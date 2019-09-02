親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

周刊爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」求償千萬及道歉

重陽敬老 竹市提供65歲以上免費健檢8千名額

2019-09-02 13:24聯合報 記者張雅婷╱即時報導

重陽節前夕，新竹市府守護樂齡長輩健康，推老人免費健康檢查，今年和9家醫療院所合作，將提供8千280個名額，檢查時間從9月16日到10月31日止，今起開放電話諮詢服務，市長林智堅表示，每年重陽節前夕市府除致贈重陽敬老禮金，表達對長輩的尊崇之意，也辦理老人免費健康檢查，讓長輩們透過健康檢查掌握身體狀況，寶貝自己的健康。

根據新竹市府統計，竹市65歲以上長輩有5萬4千862名，占全市人口約12.27%，社會處長李季縈表示，凡設籍新竹市，今年滿65歲以上老人（43年12月31日前）即可參加免費健康檢查，這次免費健康檢查項目有糞便常規檢查、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢、全套血液檢查及量腰圍等6大項，可結合成人健檢成為整體性的保健服務。

這次配合9家醫療院所包含臺大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新中興醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院及安慎診所等，社會處表示，老人免費健康檢查時間從9月16日到10月31日止，長輩們須攜帶身分證、印章及健保卡等文件前往已預約之醫療院所受檢，社會處也呼籲，年輕人鼓勵家中長輩參加，了解長輩的身體健康變化，相關訊息可撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

新竹市府推老人免費健康檢查，今年和9家醫療院所合作，將提供8千280個名額。圖／...
新竹市府推老人免費健康檢查，今年和9家醫療院所合作，將提供8千280個名額。圖／社會處提供
分享
新竹市府推老人免費健康檢查，今年和9家醫療院所合作，將提供8千280個名額。圖／...
新竹市府推老人免費健康檢查，今年和9家醫療院所合作，將提供8千280個名額。圖／社會處提供
分享

重陽節

相關新聞

竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00

重機視同汽車 遇逼車可提檢舉

2019-09-01 23:49

竹科塞車 重機通勤更風行

2019-09-01 23:44

取締酒駕 桃市交通大執法9天

2019-09-01 23:42

機捷方便 沿線定點旅遊熱門

2019-09-01 23:38

國旅補助上路 桃園加碼搶遊客

2019-09-01 23:27

桃園雙向4線道 內側開放機車通行

2019-09-01 23:00

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

熱門文章

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

海祭美背照網友瘋傳跪求正面 真相大白讓人驚了

2019-09-02 11:10

有夠大隻！潮州賽神蝦冠軍「蝦王」長度比男子手臂還長

2019-09-02 07:41

北市區間測速今啟動 上路13分鐘就有人吃罰單

2019-09-01 17:03

酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top