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小孩也有發言權 苗栗縣遴選兒少諮詢代表

2019-09-02 13:11中央社 苗栗縣2日電

苗栗縣政府社會處為鼓勵兒童青少年參與公共事務，提升公民意識，即日起至26日止，舉辦第3屆兒少諮詢代表遴選作業，將徵求12名兒少代表，為兒少福利政策及需求提出建言。

苗栗縣政府社會處今天發布新聞稿指出，根據縣內107年少年生活及需求調查，設籍苗栗縣內12歲以上、未滿18歲少年，其中有80%知道政府所施行的兒少福利和權益等相關政策，但卻質疑政府在規劃政策時，並未仔細聆聽他們真正的想法。

為鼓勵兒童及少年踴躍表達意見，提出符合切身需求，打造參與公共事務的平台，縣府將原本4名兒少諮詢代表提高至12名，除定期辦理相關課程、交流活動培力兒少諮詢代表，今年特別修法通過，兒少代表將與專家、學者、各機關團體共同參與「苗栗縣兒童及少年福利與權益促進委員會」，對兒少福利提出建言。

社會處長楊文志指出，透過兒少代表的加入，期望促使縣府公務人員以及民間團體更能夠從兒少角度，檢視兒少福利和權益，制定出更貼近兒童及少年需求之政策。

社會處表示，苗栗縣兒童及少年諮詢代表團隊，有助將兒少的聲音匯集起來讓大家聽見，即日起至9月26日，公開徵求設籍苗栗縣或就讀苗栗縣各級學校，年滿12歲至未滿18歲之兒童或青少年，均可自由報名參加遴選，報名資訊可洽詢037-559092社會處兒少及家庭支持科。

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