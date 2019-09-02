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桃園市新住民協會林桂金獲選首屆理事長：更努力服務

2019-09-02 12:39聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市新住民協會昨天在新住民文化會館舉辦成立大會，選舉第一屆第一次理監事、常務理監事及理事長。

新住民協會第1屆理監事為理事長林桂金(越南)、常務理事陳氏秋(越南)、胡鶯月(越南)、理事陶艷貞(越南)、吳秉容(泰國)、阮清心(越南)、何汶瑜(緬甸)、段雅芳(越南)、范金荷(越南)、賴玉荷(越南)、杜氏菁(越南)，候補理事陳漢琳(緬甸)、阮蓓詩(越南)、黎秀貴(越南)。

第1屆常務監事李桂梅(越南)、監事胡氏娥(越南)、陳阿西(印尼)，候補監事阮怡甄(越南)。

協會表示，這次的選舉共選出越南新住民林桂金擔任理事長，與陳氏秋等10位理事，常務監事及監事由印尼新住民陳阿西等3人擔任，成立大會現場並由越南、中國、印尼、泰國、緬甸、秘魯等國新住民提供特色點心接待貴賓品嘗。

首屆理事長的林桂金表示，很感謝全體會員們的支持，未來一定會更加努力替新住民姐妹們服務，讓桃園市新住民協會成為姐妹們聯誼、關懷、學習及共同成長的協會。

參加新住民協會成立大會的來賓有桃園市長室主任陳坤榮、內政部移民署桃園市服務站主任 林萬益、社會局局長 鄭貴華、立法委員鄭運鵬、立法委員鄭寶清辦公室執行長張勝豐、民進黨婦女部專員粘庭瑄、桃園市新住民聯合服務中心專員張瑜庭、台灣新住民萌芽協會秘書長趙佩玲、桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青等人。

新住民姐妹用家郷美食接待來賓和會員。圖／桃園市新住民協會提供
新住民姐妹用家郷美食接待來賓和會員。圖／桃園市新住民協會提供
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協會理監事感謝會員們的支持，強調會更努力為新住民姐妹們服務。圖／桃園市新住民協會...
協會理監事感謝會員們的支持，強調會更努力為新住民姐妹們服務。圖／桃園市新住民協會提供
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新住民協會成之大會，理事事和全體會員、來賓合影。圖／桃園市新住民協會提供
新住民協會成之大會，理事事和全體會員、來賓合影。圖／桃園市新住民協會提供
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桃園市新住民協會成立大會同時選舉理監事，姊妹們踴躍出席投票。圖／桃園市新住民協會...
桃園市新住民協會成立大會同時選舉理監事，姊妹們踴躍出席投票。圖／桃園市新住民協會提供
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