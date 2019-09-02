桃園1期包租代管破千戶 2期上路拚1600戶為無殼族找房

2019-09-02 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市配合中央政策，社會住宅第一期包租代管至8月31日成功媒合1004件，第二期今天開始申請，市府仍委由4家公司提供服務。

住宅發展處說明，包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，包租包管為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年。

代租代管由業者協助房東出租住宅給符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅，房東保有決定房客之權利。

住宅發展處莊敬權處長表示，一期包租代管反應很好，桃園區、中壢區成交件數較多，有的房子評估月租金可以收1萬2000元，房客和房東談過後，房東願意降價收8000元讓房客喜出望外，不過也有房子評估後租金為6000元，房東卻要租1萬元不肯降的情形，4家服務公司都會努力協調為雙方找出都能接受的平衡點。

莊敬權說，第二期包租代管目標1600戶，無論包租包管或代租代管中央都有補助，兩種租賃型式房東都可以享有3年綜所稅、房租稅、地價稅減免或優惠，每年還有1萬元修繕補助，和最高3500元的居家安全補助，藉此鼓勵市場上有更多房子加入包租代管。

包租代管計畫房客分為「一般戶、第一類政策戶、第二類政策戶。一般戶提供市價8或9折租金，政策戶為受住宅法第4條保障的弱勢家戶，依所得門檻提供第一類政策戶市價7折租金，第二類政策戶市價5折租金，最高租金差額補助6400元，對有租屋需求的市民極具吸引力。

至於房客申請資格，應符合年滿18歲的國民，設籍、就學或工作在桃園，家庭成員限制條：無自有住宅(一般戶僅限桃園無自有住宅)、不動產限額低於540萬元、平均每人動產限額低於11萬2500元，一般戶為家庭成員動產總額低於278萬元等規定。

此外，針對申請人及家庭成員所得門檻也有限制，一般戶為每人每月平均收入低於5萬1023元，第一類政策戶為每人每月平均收入低於2萬1867元，第二類政策戶為每人每月平均收入低於1萬4578元，市府會依最新年度規定調整。

莊敬權說，住宅發展處已建置「桃園市住宅服務資訊網」https://housing.tycg.gov.tw/portal/、「桃園市包租代管服務網」https://ppt.cc/fu4Jrx，申請資格、房東物件等資訊都公布上述提供查詢，如有疑問也可電洽住宅發展處(03)3324700，或直接詢問上述4家公司。