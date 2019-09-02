竹科塞車怎麼辦？ 騎黃牌重機通勤人口上揚

2019-09-02 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹科學園區每天有10多萬人進出，塞車成了工程師們的日常風景，近年發現越來越多人騎重機通勤，穿梭在快速道路或通往竹科的高架橋上，重機人口正在逐步上揚。

大型重機自2002年開放至今，根據統計，全台有10幾萬輛大型重型機車、30萬人領有大型重機駕照，新竹安全駕駛教育中心主任邱三銘觀察，竹科人平均年齡較年輕，加上有較高、較穩定收入，重型機車活動和其他地方相比，似乎更為風行。

「節省交通時間！」重機騎士徐先生指出，竹科園區汽車多，上下班總塞車，但通往園區的大門口可走高架橋，加上新竹最東、最西邊的竹東鎮、竹市南寮可走68快速道路往經國橋直通竹科，越來越多的民眾選擇黃牌重機速克達（250cc至550cc）作為通勤交通工具，節省交通時間。

邱三銘說，黃牌重機作為通勤代步工具，不只在新竹園區才有，全台六都的高架橋多，民眾常以黃牌重機作為通勤的交通工具，預估重機人口會逐步上揚。有考重機駕照的騎士陳冠宇表示，新竹有許多快速道路，進入竹科走高架橋比較快，機車比汽車更具機動性，騎黃牌機車就像是買個路權，比較方便。

黃牌機車通勤方便，卻也面臨路權的爭議，有重機騎士騎在內側車道，卻遭後方車子狂按喇叭逼車，專家提醒，騎乘大型重型機車可行駛快車道及快速公路，應視為小型汽車。警方表示，遇到逼車，重機騎士可以提出檢舉，運將最重可罰2萬4千元，還要吊扣汽車牌照3個月。