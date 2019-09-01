酒後開車重大交通違規不輕饒 桃園全市9天交通大執法

2019-09-01 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區日前發生酒駕車禍釀成3死重大事故引起社會關注，桃園市警局今天表示，明天（2日）起到本月10日，發動全市10個分局實施交通大執法，尤其平鎮和龍潭區的中豐路、龜山區萬壽路二段、桃園區中山路、中壢區環中東路等各區最易發生肇事傷亡路段嚴加取締，針對酒後開車等重大交通違規展現交通大執法，呼籲民眾、駕駛人務請遵守交通規則通行。

酒駕新制7月上路以來，酒駕肇事重大傷亡案仍屢見不鮮，桃園市警局交通大隊統計今年1月到8月25日，全市發生車禍死亡案件總共97件99人，以中壢區發生15件15人死亡最多、平鎮區及大園區各發生13件13人死亡居次。再者，今年6、7月各區易發生肇事傷亡（A1+A2）路段，又以中壢區環中東路64件、平鎮區中豐路82件、龍潭區中豐路53件（中豐路合計135件）、龜山區萬壽路二段81件、桃園區中山路80件最嚴重。

蘆竹區3名環保志工命喪酒駕者輪下掀起社會重逞酒駕者，市警局今天起9天內，10分局將針對易肇事路段，包括桃園區中山路、中壢區環中東路、楊梅區中山北路、大園區中正東路、大溪區介壽路、平鎮區中豐路、龜山區萬壽路二段、八德區介壽路二段、龍潭區中豐路及蘆竹區南崁路，加強交通違規取締。