原住民族聯合豐年祭 以深根為主題

2019-09-01 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市本年度原住民族聯合豐年祭，活動為期兩天，於昨日在桃園高鐵站前廣場舉行，桃園市長鄭文燦於今日出席活動時表示，市府正推行「桃原新政」，如興建原住民族文創中心及流行音樂中心、原住民族電視台台址也將由台北遷移至桃園。且自明年1月起，桃園原住民敬老卡請領標準由65歲下修至55歲，族群領袖及主席將納入團體保險。 此外，各區推動一區一集會所，龍潭區將爭取明年度前瞻計畫興建原住民集會所，其他區也正尋覓適當場地辦理，要讓桃園成為原住民朋友最好的依靠。

今年以Palamit(深根)為主題，首日豐年祭祈福儀式，透過大會入口的精神堡壘、祖靈屋，及勇士報信息、迎祖靈、祭祀祈福、宴祖靈、耆老的祝福、成年禮、送祖靈等儀式舞蹈，象徵原住民在都市努力重建部落的意象。今日則安排趣味競賽，與民眾同樂。

昨日祈福儀式中，由勇士報信息後向市總族群領袖林健昌傳承薪火，再繞行會場一圈後，朝高鐵站前進，向已等候在門口的桃園市原民局局長林日龍，用傳統戰舞報信，同時點燃薪火後，再折返會場，揭開祈福儀式的序幕，感恩上天利用大自然給予的豐收，另以儀式舞蹈、祭品感念天地及祖靈。

林健昌表示，「成年禮儀式」是聯合豐年祭最重要的儀式之一，今年採阿美族成年禮方式進行，藉由披掛情人袋，象徵青年們成年後將承擔責任。今年也延續「古謠領唱計畫」，由族群領袖們帶領青年在大會舞的圓圈中擔任領唱，在沒有任何伴奏的情況下，吟唱阿美族的傳統祭儀旋律。