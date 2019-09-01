親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治

蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32聯合報 記者范榮達╱即時報導

台灣蓋斑鬥魚一度瀕臨絕種，2009年才解除保育，改列一般類野生動物，苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育有成，繁殖池1年要賣出35萬尾以上，社區申請水土保持局農村再生計畫發展成特色，蓋斑鬥魚生態成賣點，希望帶動杭菊、茶葉等地方產業，活絡農村經濟。

銅鑼鄉年度盛事「九湖鬥魚節暨文化產業推廣活動」，將於9月14日、15日在九湖社區活動中心及九湖蓋斑鬥魚復育場辦理，展示復育成果及農特產品推廣，第1天規畫蓋斑鬥魚相關知識及走訪復育池，第2天有鬥魚選美、選大、選今年幼魚活力比賽，及魚型紅粄體驗、社區社團藝文表演等節目。

九湖社區發展協會理事長張天福等人表示，三義型蓋斑鬥魚分布的原鄉在苗栗縣三義、銅鑼一帶，也是台灣原生種蓋斑鬥魚色彩最鮮艷美麗的一種，銅鑼鄉公所2003年起復育蓋斑鬥魚，2005年起辦理鬥魚節活動，2015年因故停辦，2016年起九湖社區接手舉辦，成了地方盛事。

今年活動免費，張天福等人今天邀民眾參加，但部分項目有名額限制，如果參加鬥魚比賽，必須繳交6尾蓋斑鬥魚幼魚給主辦單位，增加復育基因差異性，活動相關訊息洽詢電話0911850169。

蓋斑鬥魚達人羅濟霖在九湖社區投入三義型蓋斑鬥魚復育繁殖超過20年，他表示，一開始只是玩票性質，因蓋斑鬥魚瀕臨絕種，越來越有使命感，升級成專業繁殖，1年要賣出35萬尾，主要是銷往水族館、社區及學校、環保單位等，利用蓋斑鬥魚嗜吃孑孓的特性，還有防治病媒蚊及抑制登革熱疫情的功效。

他並分享蓋斑鬥魚顧名思義好鬥，牠有領域性，攻擊入侵的鬥魚，尤其在繁殖期間，雄魚常會跟靠近的雄魚打得你死我活，但如果數量多，牠轉來轉去都是鬥魚，就沒有領域的，鬥魚數量少或是雄魚群中放進雌魚，反而會發生打鬥，饒富生態趣味，也是很好的教材。

苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育台灣原生種三義型蓋斑鬥魚有成，9月14日、15日辦理鬥魚...
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育台灣原生種三義型蓋斑鬥魚有成，9月14日、15日辦理鬥魚節，社區協會理事長張天福等人邀民眾參加。記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育台灣原生種三義型蓋斑鬥魚有成，9月14日、15日辦理鬥魚...
苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育台灣原生種三義型蓋斑鬥魚有成，9月14日、15日辦理鬥魚節，社區協會理事長張天福（右二）等人邀民眾參加。記者范榮達／攝影
分享

苗栗縣選美疫情

相關新聞

荒地變草地 竹市5.3公頃運動草皮年底完工

2019-09-01 11:57

桃園5里長補選 復興三光里激烈小農陳惠陵贏6票勝出

2019-09-01 10:50

卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58

Sogo新竹站前館收攤 民眾拍照留念

2019-09-01 00:01

國三寶山交流道聯絡道 拓寬竣工

2019-08-31 23:54

苗北藝文中心 將轉型行政法人

2019-08-31 23:46

機車駕訓補助 桃竹苗再增500名

2019-08-31 23:36

十一份觀光文化園區落成

2019-08-31 23:36

銀青共同創作 劇本「接地氣」

2019-08-31 23:34

桃監理站開課 助原住民新住民機車考照

2019-08-31 23:31

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

桃園原民聯合豐年祭 鄭文燦：市府願做原民最佳後盾

2019-08-31 21:03

大溪韭菜花季 以農產帶動觀光

2019-08-31 20:15

普通重機駕訓考照有1千元補助 桃竹苗900名滿額再加碼

2019-08-31 20:12

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

影╱新住民、原住民機車考照筆試最難 桃園監理站開加強班

2019-08-31 18:56

宣傳全運會 桃市串連11縣市合力行銷

2019-08-31 16:19

影／苗栗市「貓貍文旦」 友善耕作更香甜

2019-08-31 16:07

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39

張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

南迴鐵路電氣化工程 台東-潮州到年底這些時段雙向停駛

2019-09-01 12:24

影／候車亭太小通勤族日曬雨淋 基市府要延長又難產

2019-09-01 12:36

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

罰不怕 台中3非法旅宿斷水電

2019-08-31 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top