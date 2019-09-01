蓋斑鬥魚挺過瀕絕危機 這個社區推特色發展產業

2019-09-01 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台灣蓋斑鬥魚一度瀕臨絕種，2009年才解除保育，改列一般類野生動物，苗栗縣銅鑼鄉九湖社區復育有成，繁殖池1年要賣出35萬尾以上，社區申請水土保持局農村再生計畫發展成特色，蓋斑鬥魚生態成賣點，希望帶動杭菊、茶葉等地方產業，活絡農村經濟。

銅鑼鄉年度盛事「九湖鬥魚節暨文化產業推廣活動」，將於9月14日、15日在九湖社區活動中心及九湖蓋斑鬥魚復育場辦理，展示復育成果及農特產品推廣，第1天規畫蓋斑鬥魚相關知識及走訪復育池，第2天有鬥魚選美、選大、選今年幼魚活力比賽，及魚型紅粄體驗、社區社團藝文表演等節目。

九湖社區發展協會理事長張天福等人表示，三義型蓋斑鬥魚分布的原鄉在苗栗縣三義、銅鑼一帶，也是台灣原生種蓋斑鬥魚色彩最鮮艷美麗的一種，銅鑼鄉公所2003年起復育蓋斑鬥魚，2005年起辦理鬥魚節活動，2015年因故停辦，2016年起九湖社區接手舉辦，成了地方盛事。

今年活動免費，張天福等人今天邀民眾參加，但部分項目有名額限制，如果參加鬥魚比賽，必須繳交6尾蓋斑鬥魚幼魚給主辦單位，增加復育基因差異性，活動相關訊息洽詢電話0911850169。

蓋斑鬥魚達人羅濟霖在九湖社區投入三義型蓋斑鬥魚復育繁殖超過20年，他表示，一開始只是玩票性質，因蓋斑鬥魚瀕臨絕種，越來越有使命感，升級成專業繁殖，1年要賣出35萬尾，主要是銷往水族館、社區及學校、環保單位等，利用蓋斑鬥魚嗜吃孑孓的特性，還有防治病媒蚊及抑制登革熱疫情的功效。