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客家敬字文化「送聖蹟」 象徵聖蹟回歸上天

2019-09-01 15:12聯合報 記者高宇震╱即時報導

客家「送聖蹟」祭典今日於龍潭聖蹟亭舉辦，活動由桃園市客家局補助辦理，帶領民眾一起認識昔日客家文化中敬字惜紙、重視知識教育的古禮。客家局主任秘書饒佳汶指出，客家人重視教育，對書寫文字的紙張也很尊敬愛惜，視文字及寫了字的紙張為聖蹟，會將寫過字的紙張集中並焚化，紙張如有汙損還要洗淨曬後才予以焚化。焚化後的灰燼，於特定日子舉行祭典恭請河神送至大海，即是「送聖蹟」。

導覽員彭榮土進一部指出，古代士人推廣敬字文化，認為使用過的字紙不可以任意毀棄，會將紙張撿入竹籃中，集合送至聖蹟亭焚化，如此可以積功德，有助自己或後代求取功名。

聖蹟亭多建於廟宇、私塾或有錢人家。送神蹟儀式除了迎接紙神倉頡及文昌帝君，會將聖蹟灰燼投入河中流走，象徵聖蹟回歸上天。但環保意識抬頭後，儀式改以將聖蹟灰燼倒入盆栽的方式替代。

根據研究，古時龍潭送聖蹟祭典於農曆8月初3，由在地望族古家和徐家等5大家族共同籌辦，自2016年起由客家局接手辦理。客家局長何明光表示，全台共有120多座聖蹟亭，桃園保留6座，龍潭聖蹟亭更是唯一保有完整三進院落之古蹟

廟宇周邊還設有拓碑、客家師傅話、成語接龍、迴文詩等文字遊戲攤位，傳達客家的人文精神，感受千年漢字之美。

全臺共有120多座聖蹟亭，桃園保留6座，龍潭聖蹟亭是唯一保有完整三進院落之古蹟。...
全臺共有120多座聖蹟亭，桃園保留6座，龍潭聖蹟亭是唯一保有完整三進院落之古蹟。記者高宇震／攝影
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客家送聖蹟祭典今日於龍潭聖蹟亭舉辦。圖／客家局提供
客家送聖蹟祭典今日於龍潭聖蹟亭舉辦。圖／客家局提供
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客家送聖蹟祭典今日於龍潭聖蹟亭舉辦。圖／客家局提供
客家送聖蹟祭典今日於龍潭聖蹟亭舉辦。圖／客家局提供
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客家文化古蹟書寫

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