親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

螢幕整個被噴黑...831過後 港鐵多站報刑事毀損

高市清潔隊員招考現奇景！留美碩士、孕婦、美魔女都來了

龍潭「貓爺爺」疑似累犯虐貓 議員：主管機關要嚴辦

2019-09-01 12:37聯合報 記者高宇震╱即時報導

8月中旬民眾向桃園市議員黃敬平投訴龍潭「貓爺爺」黃天恩，在租屋處不當飼養，且疑似有虐貓情形。投訴民眾表示，租屋處及周遭環境髒亂不說，現場廢棄物滿地、蚊蟲孳生，有生病的貓咪在房屋附近遊蕩，屋外更驚見貓屍體，因此通報動保團體，才讓本案曝光。

動保人士及民眾第一時間即通報農業局動保處，但動保處態度消極讓他們心寒，為此，黃敬平帶著動保人士及民眾向桃園市動保處長集體陳情，發現「貓爺爺」過去曾因虐貓被新竹縣動保處開罰的紀錄，不但不知悔改還故態復萌，黃敬平請動保處除行政處分，如有違反「動保法」，也應儘速函送地檢署偵辦。

動保人士說，第一時間接到民眾請託，立刻通報動保處，但是動保處的電話總機分機轉了又轉，還回應民眾可不可以隔天再打電話來，只好自己先扮柯南，到現場蒐證，但租屋處是私人空間，不能擅入，民眾沒有公權力，在蒐證上有難度，所以才寄望動保處，沒想到行政機關怠於處理感到心寒。

黃敬平呼籲，主管機關要嚴辦此類慣犯，不能有一絲疏漏，調查的主體應該是主管機關，民眾只是輔助，蒐證的工作應由具有公權力的行政機關擔當，民眾對證物是否有證據能力及證明力強弱，本就不如主管機關熟稔。

桃園市動保處表示，8月14日已經針對貓爺爺黃姓老翁開出裁罰書一萬五千元，後續也會與動保人士保持聯繫，將盡快補強證據，並依動保法第三十條第二項五年內再犯規定，將相關卷證函送地檢署偵辦，追究其刑責。

民眾向議員黃敬平投訴龍潭「貓爺爺」黃天恩，在租屋處不當飼養，且疑似有虐貓情形。圖...
民眾向議員黃敬平投訴龍潭「貓爺爺」黃天恩，在租屋處不當飼養，且疑似有虐貓情形。圖／黃敬平提供
分享
民眾向議員黃敬平投訴龍潭「貓爺爺」黃天恩，在租屋處不當飼養，且疑似有虐貓情形。圖...
民眾向議員黃敬平投訴龍潭「貓爺爺」黃天恩，在租屋處不當飼養，且疑似有虐貓情形。圖／黃敬平提供
分享

相關新聞

桃園5里長補選 復興三光里激烈小農陳惠陵贏6票勝出

2019-09-01 10:50

卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58

Sogo新竹站前館收攤 民眾拍照留念

2019-09-01 00:01

國三寶山交流道聯絡道 拓寬竣工

2019-08-31 23:54

苗北藝文中心 將轉型行政法人

2019-08-31 23:46

機車駕訓補助 桃竹苗再增500名

2019-08-31 23:36

十一份觀光文化園區落成

2019-08-31 23:36

銀青共同創作 劇本「接地氣」

2019-08-31 23:34

桃監理站開課 助原住民新住民機車考照

2019-08-31 23:31

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

桃園原民聯合豐年祭 鄭文燦：市府願做原民最佳後盾

2019-08-31 21:03

大溪韭菜花季 以農產帶動觀光

2019-08-31 20:15

普通重機駕訓考照有1千元補助 桃竹苗900名滿額再加碼

2019-08-31 20:12

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

影╱新住民、原住民機車考照筆試最難 桃園監理站開加強班

2019-08-31 18:56

宣傳全運會 桃市串連11縣市合力行銷

2019-08-31 16:19

影／苗栗市「貓貍文旦」 友善耕作更香甜

2019-08-31 16:07

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

2019-08-31 11:31

企業志工蔚為風潮 社會局鼓勵企業參與社會服務

2019-08-31 07:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

海祭比基尼辣妹退熱浪 這張照引遐想網友跪求正面照

2019-08-31 19:22

「小弟」變成剝皮辣椒 移工聽信前輩自己拿刀片割包皮

2019-08-31 19:33

3公里長路歷經3名縣長 員埔路由5尊神明祈福後通車

2019-08-31 20:16

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31

林姿妙最大張支票兌現 1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

北捷票價喊漲 丁守中：1280月票應降到888元

2019-08-31 19:31

影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32

影／最強阿嬤硬卡馬英九 還要特勤幫金雞過爐

2019-08-31 19:39

竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03

非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04

影╱校園樹木被理光頭！ 白眼女神黃捷和愛樹團體聲援

2019-08-31 16:18

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

新北智慧影音整合器又來不及裝 一天罰6.5萬元

2019-08-31 14:04

劍湖山加碼秋冬旅遊補助 免費暢玩水陸雙樂園多項優惠

2019-08-31 16:50

張大千三巨石 巴西漂洋過海落腳故宮南院

2019-09-01 10:07

秋冬國旅補助明天上路 高雄飯店推優惠搶客　　　

2019-08-31 22:32

時代力量北市議員林穎孟 宣布辭議會黨團總召

2019-08-31 22:28

總統加持企業認購5千箱 麻豆文旦節明登場

2019-08-31 19:29

罰不怕 台中3非法旅宿斷水電

2019-08-31 23:31

影／海拔2千遇見黃喉貂 沒有垃圾是最美的風景！

2019-08-31 19:41

北捷公司提取消8折 新北交通局憂降低搭乘意願

2019-08-31 22:30

讀醫學系的青年小說家江宗凡 發表科幻小說二部曲

2019-08-31 23:28

叫阮第一名／許明恥棄百萬年薪 返鄉推金門黑蒜頭

2019-08-31 23:20

影／柯文哲虧韓國瑜、蘇貞昌 批比人高公文太「給摟」

2019-08-31 22:57

攸關荷包 雙北多項新制今上路

2019-08-31 23:24

台南大內、官田跨區「惡龍尋烏金寶藏」活動 遊客讚賞

2019-08-31 21:32

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

台東縣體育績優有功人員表揚 他奉獻45年她15歲泳奪3金

2019-09-01 11:54

高市清潔隊員招考 動用金屬探測器及隱形耳機偵防設備

2019-08-31 17:46

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

2019屏東動漫展開幕 呈現動漫文化多元內涵

2019-08-31 19:24

影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31

卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

以生死之間為題 柯文哲分享外科醫生心路歷程

2019-08-31 16:42

Sogo新竹站前館收攤 民眾拍照留念

2019-09-01 00:01

影／鹹豬肉獲海祭海洋獨立音樂大賞 侯友宜坐沙灘聆聽

2019-08-31 23:05

貢寮音樂祭周末湧人潮 比基尼比辣

2019-08-31 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top