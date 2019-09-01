龍潭「貓爺爺」疑似累犯虐貓 議員：主管機關要嚴辦

2019-09-01 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



8月中旬民眾向桃園市議員黃敬平投訴龍潭「貓爺爺」黃天恩，在租屋處不當飼養，且疑似有虐貓情形。投訴民眾表示，租屋處及周遭環境髒亂不說，現場廢棄物滿地、蚊蟲孳生，有生病的貓咪在房屋附近遊蕩，屋外更驚見貓屍體，因此通報動保團體，才讓本案曝光。

動保人士及民眾第一時間即通報農業局動保處，但動保處態度消極讓他們心寒，為此，黃敬平帶著動保人士及民眾向桃園市動保處長集體陳情，發現「貓爺爺」過去曾因虐貓被新竹縣動保處開罰的紀錄，不但不知悔改還故態復萌，黃敬平請動保處除行政處分，如有違反「動保法」，也應儘速函送地檢署偵辦。

動保人士說，第一時間接到民眾請託，立刻通報動保處，但是動保處的電話總機分機轉了又轉，還回應民眾可不可以隔天再打電話來，只好自己先扮柯南，到現場蒐證，但租屋處是私人空間，不能擅入，民眾沒有公權力，在蒐證上有難度，所以才寄望動保處，沒想到行政機關怠於處理感到心寒。

黃敬平呼籲，主管機關要嚴辦此類慣犯，不能有一絲疏漏，調查的主體應該是主管機關，民眾只是輔助，蒐證的工作應由具有公權力的行政機關擔當，民眾對證物是否有證據能力及證明力強弱，本就不如主管機關熟稔。