荒地變草地 竹市5.3公頃運動草皮年底完工

2019-09-01 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市虎林棒球場旁5.3公頃荒廢土地原為新竹市大鵬新村（新竹市空軍20、22村），基地位於延平路一段496巷至延平路二段2巷，因雜草叢生、廢土堆置，居民無法使用，造成治安死角、垃圾堆置等問題，市府著手活化，移除現地上的三大土堆，並清理土壤內存有的營造廢棄物，設置符合居民運動需求的多功能運動草皮，預計年底完工將提供周遭社區約8千人使用。

市長林智堅表示，為回應當地民眾長期的期盼，市府向教育部體育署成功爭取經費，共將投入1475萬元經費興建，計畫著重於將地面整平，鋪上高品質運動用草皮，同時增設排水、灑水澆灌功能，以利維護場地保持高品質，可以讓足球、木球、槌球等各式戶外球類運動使用，更可以容納市民一般運動休閒活動使用。

為方便廣大民眾使用也將設置廁所，希望打造一座讓銀髮族、身心障礙者及各年齡層都能盡情享受的運動平權空間，預計將能造福周邊大鵬里、南勢里、虎林里近萬名民眾。林智堅說，活化後的虎林棒球場現已成竹市棒球隊的重要練習場地，鄰近的南勢地區米粉寮公園與虎林棒球場周邊空地現也啟動荒地變綠地大改造，盼為這座城市增加更多綠地休憩空間。