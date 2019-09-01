亞洲智慧機器人大賽 新竹學生穿金戴銀獲4獎

2019-09-01 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2019亞洲智慧型機器人大賽今年吸引台灣、加拿大、新加坡等150多支隊伍、700餘位選手參加，新竹市學生在台灣徵選中脫穎而出代表參賽，共有5組學生獲獎，獲得1冠軍、1亞軍及2季軍的優異成績。

教育處表示，亞洲智慧型機器人大賽創辦於1989年，該賽事對於技術平台和器材的使用無其他限制，選手發揮空間較大，每年一度的盛會吸引眾多選手參加，今年賽事著重於機器人運動競技水平的對抗，共有飛車衝鋒大賽、機器人聲東擊西、機器人愚公移山、自走車飆創意軌道、自走車障礙挑戰、自走車極限競速等6大項進行競賽。

竹光國中學生張凱翔、張維哲、陳湘昀及林廷修獲自走車極限競速初中C組冠軍與晉級賽(不分組)季軍，其中竹光國中學生陳湘昀還與、培英國中黃郁宸、磐石中學溫浩偉組隊獲得自走車極限競速初中C組季軍，陳湘昀表示，機器人意外在最後一個加分點無法偵測，反覆修正測試後，雖找到「放電」的解決方法，卻懷著忐忑的心情上場，最後機器人順利完成任務，最終獲得自走車極限競速初中C組冠軍。

榮獲自走車極限競速小學C組亞軍的曙光國小學生楊宸侑興奮表示，當時知道可以代表台灣出賽很高興，也是他第一次出國，比賽時機器人穩穩的完成任務，卻在第二次繞瓶時碰到瓶子，最終以些微差距獲得自走車極限競速小學C組亞軍。