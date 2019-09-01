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亞洲智慧機器人大賽 新竹學生穿金戴銀獲4獎

2019-09-01 11:19聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019亞洲智慧型機器人大賽今年吸引台灣、加拿大、新加坡等150多支隊伍、700餘位選手參加，新竹市學生在台灣徵選中脫穎而出代表參賽，共有5組學生獲獎，獲得1冠軍、1亞軍及2季軍的優異成績。

教育處表示，亞洲智慧型機器人大賽創辦於1989年，該賽事對於技術平台和器材的使用無其他限制，選手發揮空間較大，每年一度的盛會吸引眾多選手參加，今年賽事著重於機器人運動競技水平的對抗，共有飛車衝鋒大賽、機器人聲東擊西、機器人愚公移山、自走車飆創意軌道、自走車障礙挑戰、自走車極限競速等6大項進行競賽。

竹光國中學生張凱翔、張維哲、陳湘昀及林廷修獲自走車極限競速初中C組冠軍與晉級賽(不分組)季軍，其中竹光國中學生陳湘昀還與、培英國中黃郁宸、磐石中學溫浩偉組隊獲得自走車極限競速初中C組季軍，陳湘昀表示，機器人意外在最後一個加分點無法偵測，反覆修正測試後，雖找到「放電」的解決方法，卻懷著忐忑的心情上場，最後機器人順利完成任務，最終獲得自走車極限競速初中C組冠軍。

榮獲自走車極限競速小學C組亞軍的曙光國小學生楊宸侑興奮表示，當時知道可以代表台灣出賽很高興，也是他第一次出國，比賽時機器人穩穩的完成任務，卻在第二次繞瓶時碰到瓶子，最終以些微差距獲得自走車極限競速小學C組亞軍。

另外，還有建華國中學生劉翰恩、林煒紘獲創意軌道國中組銅牌獎，指導教練陳炳富老師表示，學生練習過程十分辛苦，又要能從不斷的錯誤中修正，很高興有機會台灣站上國際舞台，用實力讓全世界看到台灣。

賽前最後調校。圖／主辦單位提供
賽前最後調校。圖／主辦單位提供
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參賽者賽前試跑練習。圖／主辦單位提供
參賽者賽前試跑練習。圖／主辦單位提供
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竹光國中學生張維哲、張凱翔、林庭修、陳湘昀（左起）獲自走車極限競速初中C組冠軍。...
竹光國中學生張維哲、張凱翔、林庭修、陳湘昀（左起）獲自走車極限競速初中C組冠軍。圖／教育處提供
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台灣學生平時練習狀況。圖／教育處提供
台灣學生平時練習狀況。圖／教育處提供
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