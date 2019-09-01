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卓蘭大叔飛行夢 紙飛機博物館2.0將登場

2019-09-01 08:58聯合報 記者范榮達╱即時報導

自古以來人類就有飛行夢，苗栗縣國立卓蘭高中老師卓志賢的飛行夢在一張張紙上，開發數千種紙飛機，2年前學校建置紙飛機博物館，校長張智惟認為是學校的「寶藏」，博物館將擴展規模，分享「征服天空卓蘭大叔」飛行夢，並推廣科普教育。

張智惟說，卓志賢曾經以3D紙飛機獲得中華民國第5屆中小學科學創作發明展教師組首獎，指導校內學生相關課程，擔任紙飛機教師社群召集人培訓種子教師，2年前學校建置紙飛機博物館，設有紙飛機教室，及展示卓志賢開發各種紙飛機。

紙飛機博物館廣受好評，參觀民眾或上課學員莫不豎大拇指稱讚，張智惟說，校方為了讓更多人看見卓蘭高中的寶藏，紙飛機博物館原在地下1樓，2間教室空間100多坪，計畫今年底移到地上1樓400多坪，提供更大空間，此外，希望籌備「卓越領航」營隊活動，讓鄰近的國、中小學生參加，製作屬於自己的特色紙飛機。

59歲卓志賢因小時候住在台中市大甲區，經常仰望清泉崗起飛的戰機，因此有了飛行夢，他說，「我從小喜歡飛機，更喜歡戰鬥機」，從基本型紙飛機製作成像戰鬥機的紙飛機，他一度遇到瓶頸想破頭，沒想到在夢中找到「半摺半剪」解答，後來熟能生巧，精進發展出「完全摺法」，摺出上千種模型紙飛機。

卓志賢表示，紙飛機飛行原理與真實飛機沒有太大差別，重力、升力交互影響，再加上投擲動力，3種力量的平衡，紙飛機就能優美飛行，已創作出F16、幻象2000、米格35戰鬥機、波音727客機及紙鳥機等，超過9000種。

苗栗縣國立卓蘭高中校長張智惟（右）讚賞老師卓志賢（左）飛行夢，形容是「征服天空卓...
苗栗縣國立卓蘭高中校長張智惟（右）讚賞老師卓志賢（左）飛行夢，形容是「征服天空卓蘭大叔」。圖／卓蘭高中提供
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苗栗縣國立卓蘭高中紙飛機博物館展出老師卓志賢各種紙飛機創作，也分享他的飛行夢。圖...
苗栗縣國立卓蘭高中紙飛機博物館展出老師卓志賢各種紙飛機創作，也分享他的飛行夢。圖／卓蘭高中提供
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苗栗縣國立卓蘭高中紙飛機博物館展出老師卓志賢各種紙飛機創作，也分享他的飛行夢。圖／卓蘭高中提供
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苗栗縣國立卓蘭高中紙飛機博物館展出老師卓志賢各種紙飛機創作，也分享他的飛行夢。圖／卓蘭高中提供
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博物館發明展高中老師

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