聽故事、玩遊戲、呷冰 新竹LOVE閱讀日 讓你戀上閱讀

2019-09-01 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



「2019生活．戀上閱讀」系列活動首場「LOVE閱讀日」昨天登場在新竹市文化公園熱情登場，10組親子家庭在綠茵草地上一同聽故事、玩遊戲、呷涼冰，享受假日午後時光，親子共享閱讀樂趣，11月17日前共有80場次活動，希望帶市民一起從生活中戀上閱讀。

新竹市文化局表示，昨天首場活動{:OVE閱讀日」規畫「愛書童樂會」並布置親子小書房，孩子化身閱讀小站長，分享喜歡的繪本或文學作品，此外並有說故事、 親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有「親子動次動次」、「閱讀小劇場」、「草地音樂派對」等精采表演。

另外，文化局為讓參與活動的民眾可「呷涼、讀冊」，現場準備500支古早味枝仔冰讓民眾在綠樹下，輕鬆消暑、沉浸圖書世界中。

文化局指出，「2019生活．戀上閱讀」活動即日起到11月17日，分成「愛．親子」、「愛．樂齡」、「愛．文學」、「愛．土地」與「本土語言」5大系列，共有80場次。「愛．親子」系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育等。