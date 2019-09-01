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聽故事、玩遊戲、呷冰 新竹LOVE閱讀日 讓你戀上閱讀

2019-09-01 08:08聯合報 記者王駿杰╱即時報導

「2019生活．戀上閱讀」系列活動首場「LOVE閱讀日」昨天登場在新竹市文化公園熱情登場，10組親子家庭在綠茵草地上一同聽故事、玩遊戲、呷涼冰，享受假日午後時光，親子共享閱讀樂趣，11月17日前共有80場次活動，希望帶市民一起從生活中戀上閱讀。

新竹市文化局表示，昨天首場活動{:OVE閱讀日」規畫「愛書童樂會」並布置親子小書房，孩子化身閱讀小站長，分享喜歡的繪本或文學作品，此外並有說故事、 親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有「親子動次動次」、「閱讀小劇場」、「草地音樂派對」等精采表演。

另外，文化局為讓參與活動的民眾可「呷涼、讀冊」，現場準備500支古早味枝仔冰讓民眾在綠樹下，輕鬆消暑、沉浸圖書世界中。

文化局指出，「2019生活．戀上閱讀」活動即日起到11月17日，分成「愛．親子」、「愛．樂齡」、「愛．文學」、「愛．土地」與「本土語言」5大系列，共有80場次。「愛．親子」系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育等。

另外「愛．樂齡」系列規畫禪繞畫、陶笛入門與植物染體驗、苔球手做等；「愛．文學」系列深入校園，與青少年談自由主義等哲學思想與社會政治批判、推理小說。「愛．土地」系列以散步新竹的概念帶領認識舊港、孔廟與香山的過往風華與人文風貌。「本土語言」系列則有透過童謠學母語、客語詩歌、原住民文學的賞析、文學館舍走讀等。

「2019生活．戀上閱讀」系列活動首場「LOVE閱讀日」昨在文化公園熱情登場，系...
「2019生活．戀上閱讀」系列活動首場「LOVE閱讀日」昨在文化公園熱情登場，系列活動11月17日前共有80場活動。記者王駿杰／攝影
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「2019生活．戀上閱讀」系列活動首場「LOVE閱讀日」昨在文化公園熱情登場，系...
「2019生活．戀上閱讀」系列活動首場「LOVE閱讀日」昨在文化公園熱情登場，系列活動11月17日前共有80場活動。記者王駿杰／攝影
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