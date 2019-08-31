公益彩券形象路跑 增進社會福利不遺餘力

2019-08-31 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市政府社會局利用公益彩券盈餘補助所舉辦年度形象路跑活動，今天桃園市中壢區青塘園開跑，吸引約有3500人參與，社會局請來活動代言人黃美珍獻唱動人歌曲，黃美珍雖一耳聽力受損，但仍堅持最熱愛的音樂夢，傳遞不向命運妥協的正面能量。

社會局指出，公益彩券發行的核心價值在於增進社會福利，88年發行以來截至今年6月底，全國公益彩券盈餘累計已達4519億元。盈餘分配有45％供國民年金、5％供全民健康保險、50％供直轄市及縣市政府辦理社會福利。

另外，公益彩券之經銷商以具工作能力之身障者、原住民及低收入戶單親家庭優先，截至本年4月底止，經銷商人數合計4萬2486人，對於促進弱勢族群就業具有正面助益。

社會局也表示，市府團隊持續關注民眾的需求，推動各項社會福利政策，也運用了公益彩券盈餘。桃園市每年編列約12億元的盈餘推動福利，包括婦女福利、兒少福利、老人福利、身心障礙福利、社會救助，福利措施如脫貧服務、社區照顧關懷據點、身心障礙者照顧服務及發展遲緩早期療育服務。