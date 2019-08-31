掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



遠東SOGO百貨新竹站前館因租約到期，加上調整布局，這棟充滿在地人回憶的百貨大樓在今天晚間10點舉行封館儀式，最後在現場民眾爆滿支持下熄燈，正式走入歷史。

「最後一天，再見了！」遠東SOGO百貨新竹站前館30日在臉書粉絲頁ＰＯ文，預告今天（31日）是最後一天營業，將有迎賓與封館儀式，呼籲大家可以來加油打氣，現場也會直播。不少網友紛紛留言「真的畢業了」、「向sogo致上真誠的敬意（鞠躬）」、「陪伴著我新竹在地人從小到大20年滿滿的回憶」。

記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，有人把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百貨最後的身影。人潮從晚間9點開始慢慢聚集，半小時後直接塞爆百貨周遭，這時百貨工作人員開始用音響播放張惠妹「永遠的畫面」，眾人紛紛開始與櫃姐自拍，有人為了留下美麗回憶嶄露笑顏，也有人情緒一來開始拭淚。