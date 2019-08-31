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掰掰囉！遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈 走入歷史

2019-08-31 22:31聯合報 記者王駿杰╱即時報導

遠東SOGO百貨新竹站前館因租約到期，加上調整布局，這棟充滿在地人回憶的百貨大樓在今天晚間10點舉行封館儀式，最後在現場民眾爆滿支持下熄燈，正式走入歷史。

「最後一天，再見了！」遠東SOGO百貨新竹站前館30日在臉書粉絲頁ＰＯ文，預告今天（31日）是最後一天營業，將有迎賓與封館儀式，呼籲大家可以來加油打氣，現場也會直播。不少網友紛紛留言「真的畢業了」、「向sogo致上真誠的敬意（鞠躬）」、「陪伴著我新竹在地人從小到大20年滿滿的回憶」。

記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，有人把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百貨最後的身影。人潮從晚間9點開始慢慢聚集，半小時後直接塞爆百貨周遭，這時百貨工作人員開始用音響播放張惠妹「永遠的畫面」，眾人紛紛開始與櫃姐自拍，有人為了留下美麗回憶嶄露笑顏，也有人情緒一來開始拭淚。

SOGO新竹站前館因租約到期，加上總體業績每況愈下，內部認為有布局上考量，在今年4月底宣布於昨天結束營業，不過仍會於遠東SOGO百貨Big City館為顧客服務。這也是繼2016年護城河誠品、2018新光三越新竹中華店熄燈後，第三家百貨公司收攤。

記者前往現場，有民眾把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百...
記者前往現場，有民眾把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百貨最後的身影。記者王駿杰／攝影
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遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈，現場人潮爆滿。記者王駿杰／攝影
遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈，現場人潮爆滿。記者王駿杰／攝影
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記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，有人把握時間加緊採購特價商品。...
記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，有人把握時間加緊採購特價商品。記者王駿杰／攝影
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記者前往現場，有民眾把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百...
記者前往現場，有民眾把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百貨最後的身影。記者王駿杰／攝影
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遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈，現場人潮爆滿。記者王駿杰／攝影
遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈，現場人潮爆滿。記者王駿杰／攝影
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記者前往現場，有民眾把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百...
記者前往現場，有民眾把握時間加緊採購特價商品，也有人拿著手機四處拍照，希望保留百貨最後的身影。記者王駿杰／攝影
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遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈，現場人潮爆滿。記者王駿杰／攝影
遠東SOGO百貨新竹站前館熄燈，現場人潮爆滿。記者王駿杰／攝影
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新竹SOGO直播

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