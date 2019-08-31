影／怕找不到對象 老爸在臉書社團幫工程師兒子徵女友

2019-08-31 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣72歲賴姓老翁今在臉書社團「苗栗新聞大小事」PO文，「我想要拜託大家，幫我兒子介紹女朋友，以結婚為前提，76年次，在苗栗台電當工程師，希望對象、公教人員、客家人，有意者請私訊…」賴姓老翁說，因為兒子都是念電機系，比較少接觸到女性，在台電工作，碩士畢業，又是男同事居多，怕找不對象、工作忙也沒有辦法參加外面聯誼活動，決定幫兒子徵女友。

賴姓老翁幫工程師兒子徵女友PO文一發出後，在臉書社團裡引起熱烈討論。有網友問PO文前兒子知不知道？賴姓老翁今受訪時說，他事先沒跟兒子說，兒子在網路發現後，有點不開心，兒子也擔心爸爸會被騙，趕緊將PO文內容中有關個人隱私資料都刪掉。

賴媽媽說，她多少知道這件事情，不過兒子知道後覺得不太開心，她也跟兒子溝通「爸爸也是在幫你，爸爸的用心是好的」。賴媽媽說，當初她也覺得有風險「但做一件事情沒有冒一點風險，等於踏不出去，沒有出口，也是兩難」。

賴姓老翁說，他育有3兒，三個兒子都未婚，都在台電工作，主要是幫老大33歲、老二32歲介紹女友，他們都是念電機系，比較少接觸到女性，現在工作環境又大多是男同事，找不到對象，工作又忙，沒辦法參加外面聯誼活動。

賴姓老翁說，他已經72歲，希望兒子能結婚，「讓我做爸爸的責任就會圓滿了」。

賴媽媽說，兒子有稍微了解，爸爸可能會做一些令他們很訝異的舉動，但沒有想到是什麼舉動。賴姓老翁說，現在主要是幫二兒子徵女友，PO文一出，老大不是很開心。