非六都首個獲准成立 苗北藝文中心將轉型「行政法人」

2019-08-31 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗北藝文中心成立近8年來，每年推出近200場大、小型藝文表演節目，迄今逾半是購票入場的表演活動，在苗栗縣內帶動觀賞藝文新風氣；苗北去年底獲文化部核准，即將轉型成為地方層級的「行政法人」，未來將成立董監事會並掛牌運作，盼持續以專業在地方推廣藝文欣賞風氣。

苗北藝文中心藝術總監吳博滿指出，國家表演藝術中心是中央層級的行政法人，文化部105年開放地方申設行政法人，苗北當年就提出申請，迄今非六都縣市僅苗北獲審查通過，也將成為縣內第一個行政法人的機構。

他指出，苗北藝文中心依地方特定公共事務自治條例同意設置，母法6月已獲縣議會審查通過，目前縣府及文化觀光局正著手相關子法的訂定，包括董監事會遴聘解聘、董監事及藝術總監利益迴避、績效評鑑等辦法，這些流程完成後即可「掛牌」成為行政法人開始運作管理。

吳博滿表示，苗北成立後一直由財團法人苗栗縣文化基金會代為管理，成為行政法人後，運作管理更適法且具彈性，以專業帶動、推廣各項藝文展演節目。

苗北藝文中心斥資13億元，2011年在竹南運動公園旁打造完成，是地上5層、地下2層的現代化建築，內部有可容納1090個座位的多功能演藝廳、230個座位的實驗劇場，還有藝文展覽室、文藝教育中心、藝文之家、戶外藝術廣場，是縣內最具規模的專業藝文展演場域。