竹南53庄媽祖大遶境登場 首日車隊遊庄

2019-08-31 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



睽違22年，苗栗縣竹南鎮「媽祖53庄大遶境」活動今天熱鬧登場，首日由鎮內及鄰近鄉鎮各宮廟組成的車隊進行遶境，清晨7點半竹南鎮長方進興、中港慈裕宮主委陳萬典、后厝龍鳳宮主委陳超明等人共同點燃「起馬炮」，隨即展開盛大的車隊遶境。

竹南鎮早年曾有盛大的媽祖遶境53庄的宗教盛會，但這項民俗已停止多年，僅在老輩心中留存記憶，竹南鎮公所決定今年推動恢復舉辦，月前邀集各宮廟多次研商，敲定8月31日、9月1日兩天辦理「中港慈裕宮、后厝龍鳳宮聯合53庄遶境祈福」活動，分別以車隊、徒步方式大遶境，盼重現當年盛況。

為迎接此次盛會，鎮公所前還搭起神壇，昨天恭請慈裕宮、龍鳳宮等鎮內五大宮廟神尊及新港奉天宮媽祖駐駕。

「中港慈裕宮、后厝龍鳳宮聯合53庄遶境祈福」活動今天登場，除鎮內各宮廟，還有新竹、後龍等鄰近地區宮廟的花車、鼓車、神轎車助陣，清晨齊聚慈裕宮及周邊，約70輛的遶境車隊7點30分出發，路線以市區外圍為主，也到新竹香山及頭份、造橋、後龍等鄰近區域遶境祈福。