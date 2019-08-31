桃園原民聯合豐年祭 鄭文燦：市府願做原民最佳後盾

2019-08-31 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今日下午前往中壢區，出席今年度原住民族聯合豐年祭，活動為期二日，除了傳統祭儀，市府原民局也精心策畫原住民舞蹈競賽及傳統趣味競技，場地周邊還有手工藝DIY體驗、文創市集展售部落大學成果展及原住民風味的美食市集。鄭文燦說，希望大家把桃園當作第二個故鄉，市府願意成為原住民的最佳後盾。

鄭文燦表示，桃園升格後推出多項新政策，大力建設原住民族部落硬體設備、自來水系統、加油站及行動通訊平台，並舉辦各族群的歲時祭儀活動，桃園原住民人口現已到達7萬5千多人，預計明後年即將超過8萬人，將僅次於花蓮縣成為台灣第二多原住民人口的城市，期許作為原住民轉型政策的典範，引導全台的原住民政策。

鄭市長指出，市府去年承諾爭取的國家級原住民族文創中心，已經核定通過，正式落腳桃園青埔，未來將成為文創及影視基地，原住民族電視台也已將台址由台北遷移至桃園。此外，市府已將桃園原住民敬老卡請領標準由65歲下修至55歲，讓更多原住民長者可享用交通工具優惠。