大溪韭菜花季 以農產帶動觀光

2019-08-31 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



大溪區是桃園市唯一設有韭菜專業區的區域，市府、大溪區公所與大溪區農會今在中新里中庄調整池舉辦「大溪韭菜花季-好韭不見」希望市民支持在地農產品。桃園市長鄭文燦說，大溪水質及土質非常適合韭菜生長，種植面積有400多公頃，中新里有桃園唯一韭菜專業區，是全國韭菜重要產地，每年9月韭菜花盛開，白色花海有「九月雪」之稱。

桃園市府農業局表示，大溪韭菜花田栽培於石門水庫與大漢溪沿岸，面積約100公頃，全年皆可採收，當地土質是肥沃砂質壤土，透水性佳，栽培出的韭菜濃郁可口，適合作水餃、鍋貼、涼拌。產銷班也積極開發韭菜產品，如韭菜粿、韭菜麻糬、韭菜調理包、韭菜凍、韭菜米苔目、韭菜餅、韭菜水餃。

大溪農會里事長謝昌明指出，透水性佳的土壤，有助於韭菜吸收養分。今年舉辦韭菜及設施蔬菜品質競賽，分別由農民吳世正及詹秉綸獲得冠軍，評鑑內容包括整體美觀、莖長、莖徑、全長、包裝技術及重量等，且作物送審時須於採收前14天停只施用農藥，若評審聞出農藥味即喪失比賽資格。