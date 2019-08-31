普通重機駕訓考照有1千元補助 桃竹苗900名滿額再加碼

2019-08-31 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



交通部公路總局4月16日起至11月22日首度提供普通重型機車駕訓補助1千元，管轄桃竹苗地區的新竹區監理所配有900個補助名額，計畫上路後報名踴躍，尤其桃園市3處有提供普重機車考照的駕訓班洽詢熱烈，不少大學生、媽媽、新住民趁暑假來報名，才8月底就額滿，監理所再爭取500個名額已獲總局同意，鼓勵民眾把握補助機會。

新竹區監理所轄內目前共5間駕訓班提供普通重型機車駕駛訓練，桃市3家、竹縣與竹市各1家，業者指出，在沒補助之前，普重機車駕訓乏人問津，每期招生幾乎都是個位數，以桃園區來說，最多曾有4家駕訓班推出普重駕訓，但陸續收攤，目前僅北桃園有中正駕訓班、南桃園太子與大觀駕訓班有普重駕訓，也因公路總局開始補助後，報考熱絡，幾乎班班滿招。

桃園監理站長林正郎說，據警政署統計，交通事故死亡人數有6成是機車使用者，分析肇事原因逾半是與駕駛人交通安全觀念不足有關，尤其台灣少子化，每個孩子都是父母的一塊寶，今年提供駕訓補助，就是希望培養其正確駕駛習慣與防禦、責任駕駛觀念，避免行車傷亡。

普通重型機車駕駛訓練費用落在2800元到3700元不等，課程含6小時學科、10小時術科，只要民眾報考上課並順利考取駕照，就能領到1000元補助，計畫上路4個多月以來，桃竹苗5間駕訓班已有917人拿到駕照與補助，桃園人數就有710人、高占7成7，績效也是全台最好。