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竹市仲夏藝文季尾聲 器樂劇場十面埋伏壓軸登場

2019-08-31 19:47中央社 新竹市31日電

新竹市2019仲夏藝文季進入尾聲，采風樂坊的器樂劇場「十面埋伏」晚間在大湳雅公園壓軸演出，內容以東方器樂結合燈光、舞蹈、特技、火舞等元素，呈現霸王與虞姬的愛情故事。

新竹市長林智堅於演出前致詞表示，許多市民要到台北或台中才能欣賞藝文演出，新竹市從2015年到2019年連續舉辦「仲夏藝文季」，讓市民能免費欣賞到采風樂坊、紙風車劇團、優人神鼓等藝文團體表演，是適合帶全家共襄盛舉的假日親子藝文活動。

采風樂坊團長黃正銘表示，近年邀請李冀禹擔任十面埋伏導演，以及Coming True Fire Group 即將成真火舞團、Drumily擊樂團、火立方趙敦毅、特邀舞蹈家梅芷菱及采風樂坊笛子演奏家吳宗憲共同合作演出。

導演李冀禹表示，「十面埋伏」將東方器樂結合燈光、舞蹈、特技、火舞等元素，呈現霸王項羽與虞姬的愛情故事。他指出，十面埋伏講述「楚漢相爭」裡劉邦和項羽間的劇烈戰爭，且融入了項羽和虞姬間淒美的愛情故事，全劇展以雷火演譯項羽的霸氣、用古箏表演劉邦的狡猾、並用琵琶表現虞姬的懷春。

家住大湳雅公園附近的季先生表示，平日下午會到公園散步運動，日前看到演出團體的彩排相當精彩，因此今晚特地帶著全家大小一起到現場感受燈光、音樂與各式舞台特效的震撼。

新竹愛情戰爭

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