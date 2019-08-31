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影／城市之森生活藝術節 新竹公園聽音樂逛市集玩手作

2019-08-31 19:31聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

城市之森生活藝術節今起一連兩天在新竹公園登場，2天安排10組跨界樂團演出、40攤特色市集及6場超好玩的工作坊，市長林智堅說，2天活動都非常精彩，希望透過音樂、藝術、文化活動的滋養，讓市民更加幸福，歡迎大家來體驗。

這項活動以音樂為主軸，圓形草地廣場主舞台今天邀請小野狂花樂舞合作社、同根生與志信組合及歐開合唱團演出，明天則有黃湘怡×遊唱寶貝、舒米恩、YK奇幻古樂雙人樂團、戴曉君、异境樂團演出，今天下午3點空空把西非擊鼓樂團在市集區繞行表演，將遊客帶往主舞台，輕快節奏吸引遊客即興起舞，也為活動揭開序幕。

林智堅感謝風潮音樂總經理楊錦聰帶來高水準的優質藝文活動，讓市民感受不同的藝術活動，讓市民有機會在改造完成的新竹公園聽音樂、逛市集、體驗手作課程，度過周末悠閒的美好時光。

城市之森標榜親切零距離的生活藝術，邀請擅長自然生態幼兒美學教育的地衣森林團隊讓小朋友在新竹公園塗鴉創作，林智堅也陪同小朋友重拾自由隨性塗鴉的樂趣，風LiveHouse兩天安排6場適合大小朋友參加的工作坊，今天有親子歌唱、張爸爸故事屋與蘇菲旅轉，明天則安排活字版印刷體驗與親子瑜伽及解壓工作坊，現場都開放名額免費參加。

40攤特色市集也是活動亮點，精選14攤國內外經典美食，包括異國料理、新竹特色美食，還有藝術手作、生活雜貨、親子文創、獨立出版及二手書報等，林智堅逛市集體驗新埔柿染，在白色帆布包染出可愛石虎圖案，也體驗非洲木琴，敲打輕快節奏，他也預告新竹市立動物園年底開放，將與新竹公園共同成為城市的亮點。

城市之森活動今明兩天下午3點到晚上8點半，詳情可上城市之森生活藝術節臉書粉專查詢。

城市之森市集不少手作工坊，新竹市長林智堅體驗柿染，完成可愛的石虎圖案。記者黃瑞典...
城市之森市集不少手作工坊，新竹市長林智堅體驗柿染，完成可愛的石虎圖案。記者黃瑞典／攝影
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城市之森市集不少手作工坊，新竹市長林智堅體驗柿染。記者黃瑞典／攝影
城市之森市集不少手作工坊，新竹市長林智堅體驗柿染。記者黃瑞典／攝影
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城市之森生活藝術節今起一連兩天在新竹公園登場，湧入大批人潮聽音樂、逛市集。記者黃...
城市之森生活藝術節今起一連兩天在新竹公園登場，湧入大批人潮聽音樂、逛市集。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅與小朋友一起塗鴉。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅與小朋友一起塗鴉。記者黃瑞典／攝影
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新竹林智堅樂團

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