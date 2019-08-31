新住民、原住民機車考照筆試最難 桃園監理站開加強班

2019-08-31 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



機車考照不易，尤其筆試題庫多達1611題，讓不少新住民與原住民卻步，桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦模擬考照、路試考驗指導等，並找來印尼、越南語通譯員協助，有學員30多年來考機車駕照11次都失敗，每每在筆試測驗就被刷掉，此次也首度報名輔導班，盼如願考照、安心上路。

桃園監理站指出，新住民礙於語言及文化差異，往往在筆試測驗就卡關，過去經驗有半數新住民因筆試沒拿到85分得重新再來，此次跨機關結合内政部移民署桃園市服務站及桃園市亞洲婚姻協會、台灣百年好合婚姻媒合協會等單位提供通譯資源，辦理機車考照加強輔導班。

新住民與原住民假日機車輔導考照班今天開課，一連進行筆試題庫教學、初考領機車駕照交通安全講習、路考試驗指導及練習等課程，站方指出，直線平衡、左右擺頭查看是路考大魔王，其中，有5次停車再開、1次變換車道務必先左右擺頭確認路況，「不是只有打方向燈就好」，希望透過課程強化防禦駕駛觀念，也避免連扣2次16分，路考未達70分就得掰掰。

考照班學員以新住民居多，有來自大陸、印尼、越南、菲律賓、阿拉伯等國籍新住民，愛相隨與妻子定居桃園的阿拉伯籍的伊亞明也來報考，妻子說，桃園大眾運輸尚不普及，出門多靠搭公車，還是不方便，為融入台灣生活，決定來考機車駕照，但考題並無阿拉伯文選項，只能以英文考題來練習，希望透過考照輔導班衝刺，如願考照未來上下班就能靠機車代步。