親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／衝突升級！傳示威者投擲汽油彈 港警發射催淚彈、出動水炮車

新住民、原住民機車考照筆試最難 桃園監理站開加強班

2019-08-31 18:56聯合報 記者張裕珍╱即時報導

機車考照不易，尤其筆試題庫多達1611題，讓不少新住民原住民卻步，桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦模擬考照、路試考驗指導等，並找來印尼、越南語通譯員協助，有學員30多年來考機車駕照11次都失敗，每每在筆試測驗就被刷掉，此次也首度報名輔導班，盼如願考照、安心上路。

桃園監理站指出，新住民礙於語言及文化差異，往往在筆試測驗就卡關，過去經驗有半數新住民因筆試沒拿到85分得重新再來，此次跨機關結合内政部移民署桃園市服務站及桃園市亞洲婚姻協會、台灣百年好合婚姻媒合協會等單位提供通譯資源，辦理機車考照加強輔導班。

新住民與原住民假日機車輔導考照班今天開課，一連進行筆試題庫教學、初考領機車駕照交通安全講習、路考試驗指導及練習等課程，站方指出，直線平衡、左右擺頭查看是路考大魔王，其中，有5次停車再開、1次變換車道務必先左右擺頭確認路況，「不是只有打方向燈就好」，希望透過課程強化防禦駕駛觀念，也避免連扣2次16分，路考未達70分就得掰掰。

考照班學員以新住民居多，有來自大陸、印尼、越南、菲律賓、阿拉伯等國籍新住民，愛相隨與妻子定居桃園的阿拉伯籍的伊亞明也來報考，妻子說，桃園大眾運輸尚不普及，出門多靠搭公車，還是不方便，為融入台灣生活，決定來考機車駕照，但考題並無阿拉伯文選項，只能以英文考題來練習，希望透過考照輔導班衝刺，如願考照未來上下班就能靠機車代步。

原住民學員李得財過去考了11次機車駕照都鎩羽而歸，都是卡在筆試測驗，他說，從小家境清苦，很早就得工作養家，因不識字，30年來陸續考了11次駕照，筆試都過不了關，自己努力上補校學識字，慢慢了解題目內容，但筆試得用電腦作答，相當吃力，也盼監理站協助。

桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦...
桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦模擬考照、路試考驗指導等，明天將正式進行筆試跟路考。記者張裕珍／攝影
分享
桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦...
桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦模擬考照、路試考驗指導等，並找來印尼、越南語通譯員協助。記者張裕珍／攝影
分享
桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦...
桃園監理站今天起一連2天在蘆竹區中正駕訓班開課，安排36名新住民、原住民進行電腦模擬考照、路試考驗指導等，明天將正式進行筆試跟路考。記者張裕珍／攝影
分享

新住民駕照原住民

相關新聞

宣傳全運會 桃市串連11縣市合力行銷

2019-08-31 16:19

影／苗栗市「貓貍文旦」 友善耕作更香甜

2019-08-31 16:07

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

2019-08-31 11:31

企業志工蔚為風潮 社會局鼓勵企業參與社會服務

2019-08-31 07:52

杭菊現金救助 苗縣受理申請

2019-08-30 23:56

蘆竹運動中心 無障礙泳池

2019-08-30 23:48

新竹西濱鳳鼻隧道9月3日調整動線 拚春節前通車

2019-08-30 23:28

桃園表揚15績優社政人員

2019-08-30 23:27

國軍弟兄開口說客語 營造客語學習風潮

2019-08-30 18:20

桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53

4歲女童染腸病毒重症 桃市呼籲開學強化個人衛生

2019-08-30 17:38

身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13

捐近百雙新鞋給偏鄉當開學禮 讓愛走入竹縣後山

2019-08-30 13:59

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

2019-08-31 11:31

北捷擬取消8折優惠 捷運族憂：小確幸不見了

2019-08-31 10:29

濃濃瓦斯味！ 台中沙鹿挖斷瓦斯管線附近店家急撤離

2019-08-31 12:07

台中海線八大異事 網友自嘲「能在這長大是奇蹟」

2019-08-31 10:58

砍完敬老金 再砍捷運8折優惠？柯文哲：未來幾個月討論

2019-08-31 09:52

澄清湖水廠將檢驗電氣設備 高雄萬餘戶明將停水12小時

2019-08-31 11:18

基隆麻油雞麵線+荷包蛋+高麗菜吃過成主顧 夏天小月也滿座

2019-08-31 07:51

麻豆文旦之亂抗韓流 蔡英文今到台南全力行銷

2019-08-31 12:44

台中3家非法旅宿罰不怕 市府強制拆錶斷水電

2019-08-31 13:27

封了4年美景 礁溪五峰旗最上層瀑布區明天終要開放見客

2019-08-31 10:34

貢寮海祭今晚熱力開唱一連3天 比基尼正妹戲水逐浪

2019-08-30 20:17

最「冷」的台東學生健檢標案 今年終於在開學前4天標出

2019-08-30 19:42

復興商工學生把工程示意圖Q版畫 讓用路人別再氣呼呼

2019-08-31 07:51

影／宜蘭罹癌柚農開園首日就爆量 限額3百、千人排隊

2019-08-31 12:11

林姿妙最大張支票兌現 1億2千萬免費午餐吃到了

2019-08-31 16:13

新北智慧影音整合器又來不及裝 一天罰6.5萬元

2019-08-31 14:04

好兄弟回去了！基隆老大公廟今晚關龕門

2019-08-30 22:50

影／台東老人會近2千歲太鼓隊 車站快閃表演贏掌聲

2019-08-31 12:15

北捷優惠補助近600億元 研擬取消電子票證8折優惠

2019-08-31 11:29

高雄愛情摩天輪引來40廠商鍾意 市府年底公告招商

2019-08-30 23:29

台灣最古老街區 安平商圈推行動支付拚觀光

2019-08-30 19:31

社子島說明會 支持、反對2陣營抗議

2019-08-31 11:11

新竹西濱鳳鼻隧道9月3日調整動線 拚春節前通車

2019-08-30 23:28

基隆暖暖運動公園1600萬元改造 增兒童遊戲專區

2019-08-31 10:33

嬰兒車、輪椅族、銀髮族森林暢行無阻 這個遊樂區做到了

2019-08-31 08:00

西苑高中棒球場老舊 總統送上3000萬大紅包

2019-08-30 21:04

北捷電子票證8折優惠存廢 柯文哲：2問題待解決

2019-08-31 11:56

綠能專區19億泡湯 蘇治芬搶救

2019-08-30 23:56

淡江大橋工程超前 立委盼規劃周邊交通

2019-08-30 20:19

盧秀燕9月赴英荷考察 交流經濟、低碳城市

2019-08-30 19:25

高雄市長韓國瑜拚總統 基進高雄黨部：府內沒大人？

2019-08-31 16:20

萬大線植物園站 潛盾機開動了

2019-08-30 23:26

想騎自行車挑戰147公尺高低落差 就來台中大甲鐵砧山

2019-08-31 08:00

中秋節要點亮十三層遺址！首發團還可吃漁夫餐

2019-08-30 23:53

陳其邁以敗選勉家扶學子 「沒人會比陳其邁更慘」

2019-08-31 16:39

蔡英文參訪安平遊艇城 與業界會面

2019-08-31 13:16

洗刷最髒亂海灘惡名 彰化今天淨海清出2.4噸垃圾

2019-08-31 12:56

下雨搗亂…複查環狀線降噪 侯友宜：測到大家滿意

2019-08-31 00:22

貢寮海洋音樂季登場 警分局無人機巡邏

2019-08-30 20:20

消弭新式門牌爭議 新北：恢復原設計樣式

2019-08-31 10:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top