宣傳全運會 桃市串連11縣市合力行銷

2019-08-31 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國運動會將於10月19日至24日在桃園登場，是國內等級最高的綜合性運動賽事，菁英選手雲集，主辦的桃園市政府今年以「你哪裡人」為主軸，近來陸續釋出宣傳短片與形象廣告，更在全運會倒數50天之際，串連南投縣、雲林縣、屏東市與新竹縣市等11個縣市以及公視台語台在各自的臉書粉絲專頁發文，號召各縣市民眾為自己家鄉的選手加油。

桃園市政府新聞處指出，此波串連縣市的聯合貼文由各縣市政府撰寫金牌選手、挺全運等文案，並使用「你哪裡人」宣傳圖，圖稿設計以象徵陽光、熱情、活力的黃色與展現力量的黑色為基底，加上選手形象照，並輔以 「#桃園人」等縣市名稱及選手姓名；公視台語台則發揮專長，以「看臉書學台語」系列圖文響應，教網友用「佗位（台語）」表示「哪裡」。

除了透過網路平台發文響應外，市府也提到，全運會「跨境」的串連宣傳活動也將有實體露出，之後在各縣市的戶外輸出、電子看板也看得見，希望讓更多民眾認識績優選手，也凝聚民眾的城市意識與向心力，一起進場挺全運、挺自己人，成為家鄉選手強而有力的啦啦隊。