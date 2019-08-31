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影／苗栗市「貓貍文旦」 友善耕作更香甜

2019-08-31 16:07聯合報 記者劉星君╱即時報導

中秋節將屆，苗栗縣西湖鄉是文旦柚最大產區，苗栗市南勢地區與西湖鄉交界，也有10多名農民種植柚子約10多公頃。80歲柚農鍾榮浩與兒子鍾政良，在丘陵地上種植1甲2分地文旦柚，以「貓貍文旦」行銷，還曾獲106年頭等獎。

80歲鍾榮浩說，他種植柚子50年，種植在丘陵地，排水佳、日照充足，是文旦柚好吃的秘訣。兒子鍾政良平常在台北開設甜點店，每到柚子採收期，店休2周回家協助父親採收，負責行銷通路推廣。

鍾榮浩說，當年他當兵回來後開始種柚子至今50年，面積約1甲2分地。種植在丘陵地上，對面就是中央山脈，日照充足，排水佳。

苗栗市農會總幹事謝錦明說，苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產，農民鍾榮浩的柚子種植在丘陵地帶，以梯田方式經營，山頭背後就是西湖鄉，在西湖與苗栗市交界。

謝錦明說，文旦柚是季節性節慶型水果，苗栗市果樹產銷班中，種植文旦的農民有10多名，大多採自產自銷。採取友善耕作，不用化學肥料，少用除草劑，以草生栽培方式，讓消費者有不一樣感覺。文旦柚在白露前後採收的柚子，可多放一周到半個月，屆時品嘗時風味更棒，果肉更香甜，有興趣的民眾可向苗栗市農會洽詢。

苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產，農民鍾榮浩的柚子，種植在丘陵地...
苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產，農民鍾榮浩的柚子，種植在丘陵地帶，以梯田方式經營，山頭背後就是西湖鄉，在西湖與苗栗市交界。記者劉星君／攝影
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苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產，農民鍾榮浩的柚子，種植在丘陵地...
苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產，農民鍾榮浩的柚子，種植在丘陵地帶，以梯田方式經營，山頭背後就是西湖鄉，在西湖與苗栗市交界。記者劉星君／攝影
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苗栗市柚農80歲鍾榮浩（右）種柚子50年，兒子鍾政良（中）在台北開設甜點店每到文...
苗栗市柚農80歲鍾榮浩（右）種柚子50年，兒子鍾政良（中）在台北開設甜點店每到文旦柚採收期，店休兩周回來幫忙。苗栗市農會總幹事謝錦明（左）說，苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產。記者劉星君／攝影
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