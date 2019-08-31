影／苗栗市「貓貍文旦」 友善耕作更香甜

2019-08-31 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



中秋節將屆，苗栗縣西湖鄉是文旦柚最大產區，苗栗市南勢地區與西湖鄉交界，也有10多名農民種植柚子約10多公頃。80歲柚農鍾榮浩與兒子鍾政良，在丘陵地上種植1甲2分地文旦柚，以「貓貍文旦」行銷，還曾獲106年頭等獎。

80歲鍾榮浩說，他種植柚子50年，種植在丘陵地，排水佳、日照充足，是文旦柚好吃的秘訣。兒子鍾政良平常在台北開設甜點店，每到柚子採收期，店休2周回家協助父親採收，負責行銷通路推廣。

鍾榮浩說，當年他當兵回來後開始種柚子至今50年，面積約1甲2分地。種植在丘陵地上，對面就是中央山脈，日照充足，排水佳。

苗栗市農會總幹事謝錦明說，苗栗市除一般水果茶樹產銷班，苗栗市也有文旦柚生產，農民鍾榮浩的柚子種植在丘陵地帶，以梯田方式經營，山頭背後就是西湖鄉，在西湖與苗栗市交界。