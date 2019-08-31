立委參選人鄭宏輝公布競選團隊 明由總統蔡英文授證

2019-08-31 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今天舉辦競選辦公室成立記者會，公布競選團隊陣容，黨主席卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、市長林智堅市長與黨籍縣議員及各後援會與支持者與會為鄭宏輝打氣造勢，競選團隊明天將北上接受總統蔡英文授證。

鄭宏輝表示，2020選舉他有3項任務，第1項是助小英護台灣，支持小英捍衛台灣主權，不讓香港事件變成明日台灣，第2項是推動台灣智慧經濟，讓台商回流，吸引外資，第3項則是推動新竹市成為宜居城市，希望選民支持他。

鄭宏輝的競選團隊由柯建銘擔任榮譽主任委員、林智堅擔任主任委員、新竹科學園區同業公會理事長沈國榮出任後援會總會長。

卓榮泰表示，各地立委提名複雜，但新竹市一開始就提名鄭宏輝，希望大家支持鄭宏輝當選立委，可與柯建銘、林智堅構成新竹黃金三角，一起推動新竹建設，新竹選情雖艱困，但現在蔡英文總統的實力大增，林智堅執政成果也壯大地方對民進黨從政人員的信心，加上柯建銘深耕地方，一定可以突破，呼籲大家「支持鄭宏輝、選票不浪費」。

柯建銘指出，鄭宏輝從政27年，專業、有戰力、穩定且成熟的人格特質是從政者具備的能力，過去從法案助理當起，不論是在提案或是質詢稿都相當認真且專業。

林智堅說，鄭宏輝是最在地、最專業與最有經驗的立委參選人，從28歲當選議員，至今已服務了20年，他舉當初油庫遷移案拖了多年，就是鄭宏輝提出廢油庫的想法，讓此案順利推動，他懇託大家支持鄭宏輝。

沈國榮表示，專業認真是鄭宏輝的特質，相信一定能為新竹爭取更多預算。