國道三號寶山交流道聯絡道路拓寬 今舉辦竣工典禮

2019-08-31 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



去年1月動工的國道三號寶山交流道聯絡道路拓寬工程，今天舉辦竣工典禮，寶山鄉三峰路二段622巷口至環南路口約600公尺，已由12公尺拓寬至15公尺，從二線道拓寬為四線道，行車安全可大幅提升。

寶山鄉長邱坤桶表示，寶山鄉竹43線(0K+000~0K+600)段串連國道三號寶山交流道及鄉公所行政區，也是科學園區和台三線要道，因路幅不夠寬只設有二線道，後段卻又連接四線道，甚至有近90度轉彎，多次發生民宅被撞、車輛衝撞行人的意外，鄉公所因此爭取拓寬改善。

鄉公所表示，工程費8550萬元，其中縣府負擔約1137萬元、鄉公所自籌約487萬元，其餘則由內政部營建署在新竹生活圈道路交通系統建設計畫中補助。

工程主線段為三峰路二段道路，範圍由三峰路二段622巷口至環南路口，拓寬道路長度約 600公尺，將原12公尺道路拓寬至15公尺，即由二線道拓寬為四線道，沿線並設置人行道及共同管溝。

另外，還有兩個支線段也一併施工，分別為三峰路二段622巷道路，範圍由三峰路口至館前路圖書館旁，拓寬道路長度約200公尺，原道路寬約7.5公尺，拓寬後10公尺；及館前路12巷道路向東延伸，拓寬道路長度約130公尺，拓寬後道路寬10公尺。支線段沿校園周邊設置人行道，並重新修復寶山國中、生態公園及圖書館的大門與圍牆。