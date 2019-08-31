影／竹市警製作青春的剪影 最美的風「警」影片
暑假結束，新竹市警察局今天將暑期預防犯罪宣導成果製作成「青春的剪影。最美的風警」影片，透過「風城少年」FB粉絲專頁播出，希望將風城警察的用心及熱愛生命的正向態度，傳遞給更多的青少年。
市警局每年暑假期間都會結合獅子會等公益團體及熱心公益企業，辦理許多適合青少年朋友參加的活動，鼓勵孩子走出戶外，結交志趣相同的朋友。
警方指出，為期3個月的青春專案，市警局在預防犯罪宣導方面，共辦理「青春不留白─少年拍~預防犯罪創意影音比賽」、「射箭育樂營」、「反毒天使種子培訓營」、「波麗士盃3對3籃球PK賽」、「竹風扇暑快樂作文研習營」、「風一夏帆船體驗營」、「IPSC實用射擊體驗營」等7場次活動，獲得1900人次熱情參與。
防制青少年犯罪及被害方面，警方則在暑假期間規畫安居緝毒、春風專案、聯合稽查、防制危險駕車、擴大臨檢查察等查緝作為，加強查緝毒品源頭、兒少性剝削及街頭危險駕車案件，以實際行動淨化易影響青少年成長環境之場所，總計緝獲製造、運毒、賣毒給青少年犯嫌51人，有22人被檢方聲押；查獲利用兒少從事性剝削案件6件8人。
警方指出，開學後，將開始辦理各場次的校園法律宣講及校園安全維護勤務。警方也將持續結合教育處、新竹市學生校外生活輔導會等單位落實執行校園訪視、中輟生協尋、校外聯巡、春風專案、預防少年犯罪等各項勤務作為，使竹市青少年擁有優質的成長環境。
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