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竹市辦淨溪活動 16年清333噸垃圾

2019-08-31 12:43聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹市環保局今天舉辦大型「淨溪」活動，共有22隊水環境巡守隊、218名隊員參與，從虎山里集會所旁河堤進入客雅溪河岸及河床內撿拾垃圾，清除約420公斤垃圾、130公斤資源物，用實際的淨溪行動清除河川垃圾，還給客雅溪出海口乾淨清新風貌。

沈慧虹表示，「水」擁有固態、液態、氣態等三個模樣，水資源「河、海與地下水」三態子的一生從降雨、飲用、排放到蒸發，環環相扣且永續循環。感謝水環境巡守隊猶如守護眾生的神祇「三太子」，長期穿梭海洋、河川、水圳、湖泊、濕地等處，協助「竹塹三態子」水環境的水質檢測、淨溪、巡守，維護水體乾淨。

環保局長江盛任指出，新竹市自92年起陸續成立26隊水環境巡守隊，至今已有16年歷史，隊員年紀最小11歲、最年長81歲，即使有70年歲月的差距，仍然都擁有守護水資源的初心，不分日夜長期默默巡守水環境，經統計至今年7月止，河川巡守時數達14萬8422小時、髒亂點通報2181件次、清理河川河岸面垃圾達333.56公噸、水質監測824次。

今天的淨溪活動由沈慧虹頒授「三態子小小巡守隊」旗幟給內湖國小曹喩傑校長，象徵啟動12位11歲的年輕新血加入守護行列，同時感謝內湖國小學生家長的支持。

81歲的曾文壽、謝振業和劉雪冬，在96年千甲園丁及科園社區水環境巡守隊成立時就加入，10幾年來默默守護河川，把巡守當作環保健身運動，更秉持活到老學到老的精神，學會操作水質監測器材，解讀水的酸鹼值。

兩位阿公開心說，看到民眾騎自行車暢遊環境乾淨的新竹左岸，還有人工濕地內成群的蝴蝶與水鳥，展現生機盎然的生態之美，就知道一切的努力很值得。

新竹市環保局今天舉辦大型「淨溪」活動，共有22隊水環境巡守隊、218名隊員參與。...
新竹市環保局今天舉辦大型「淨溪」活動，共有22隊水環境巡守隊、218名隊員參與。圖／新竹市環保局提供
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新竹市環保局今天舉辦大型「淨溪」活動，共有22隊水環境巡守隊、218名隊員參與。...
新竹市環保局今天舉辦大型「淨溪」活動，共有22隊水環境巡守隊、218名隊員參與。圖／新竹市環保局提供
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