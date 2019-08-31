五指山灶君堂慶灶君生 警方設機動派出所成打卡景點

2019-08-31 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣五指山以灶君爺為主神的灶君堂，為慶祝12日的灶君爺聖誕，即日起準備鹹甜點心給上山祝壽的信徒們享用，吸引不少信徒來食福，警方預計今、明兩天假日將出現參拜車潮，便在五指山登山口路段設置機動派出所，貼心舉動受到民眾好評，還有遊客把機動派出所當成打卡景點，甚至坐下休息與警方聊天。

灶君堂位於海拔800公尺高的五指山山腰，迄今已有100多年歷史，是全台罕見以灶君爺為主神的廟宇，國曆9月12日、農曆8月初3是灶君堂主神九天司命真君、灶君爺的聖誕，廟方每年都依傳統舉辦「灶君生」法會為灶君爺祝壽。

由於往年灶君堂一直以來香火鼎盛，法會期間湧入眾多信徒為灶君爺祝壽，隨時都會突然爆發人潮、車流，因此警方結合巡守隊，在五指山登山口路段實施交通管制，並設置機動派出所，彎路段也設有交通服務亭，可隨時因應交通流量，適時交通指揮保持交通順暢。

警方表示，機動派出所讓不少民眾稱讚貼心，更有許多遊客把機動派出所當成打卡景點，原本只是單純為民服務，卻變成打卡景點，警方也感到相當意外，也感謝民眾的熱情加油打氣。