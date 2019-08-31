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最後一天再見了！ SOGO新竹站前館熄燈民眾不捨

2019-08-31 11:31聯合報 記者王駿杰╱即時報導

遠東SOGO百貨新竹站前館因租約到期，加上調整布局，這棟充滿在地人回憶的百貨大樓，今天是最後一天營業，之後將正式熄燈走入歷史，不少網友紛紛在臉書SOGO新竹站前館粉絲頁留言，淚喊「新竹變的好冷清」、「這是新竹人20年來共同的回憶！我永遠都不會忘記的！」

「最後一天，再見了！」遠東SOGO百貨新竹站前館30日在臉書粉絲頁ＰＯ文，預告今天（31日）是最後一天營業，將有迎賓及封館儀式，希望民眾可以到場加油打氣，沒有空的也可以觀看直播，貼文一出令許多網友不捨，留言「 白天的樣子，也很棒呢！最後的一天了，好好陪它到最後一刻吧」、「真的不敢相信…」、「國小開始逛到現在都30歲了…我會想你的」。

記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不少人拿著手機四處拍照，希望保留百貨最後的身影。陳姓女民眾說，SOGO新竹站前館鄰近火車站與轉運站，只要站在市政府前中央路，或東門圓環周遭，從遠方就能看見那棟白色外觀的百貨大樓，縱使裡面的櫃位、商品吸引力確實比不上台北信義區的百貨，但SOGO新竹站前館早已成為在地民眾生活的一部分。

SOGO新竹站前館因租約到期，加上總體業績每況愈下，內部認為有布局上考量，在今年4月底宣布於昨天結束營業，不過仍會於遠東SOGO百貨Big City館為顧客服務。這也是繼2016年護城河誠品、2018新光三越新竹中華店熄燈後，第三家百貨公司收攤。

記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不...
記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不少人拿著手機拍照，希望保留百貨最後的身影。記者王駿杰／攝影
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記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不...
記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不少人拿著手機拍照，希望保留百貨最後的身影。記者王駿杰／攝影
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只要站在市政府前中央路，或東門圓環周遭，從遠方就能看見那棟白色外觀的SOGO新竹...
只要站在市政府前中央路，或東門圓環周遭，從遠方就能看見那棟白色外觀的SOGO新竹站前館。記者王駿杰／攝影
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記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不...
記者稍早前往SOGO新竹站前館現場，發現人潮眾多，但大部分的人都不是來逛街的，不少人拿著手機拍照，希望保留百貨最後的身影。記者王駿杰／攝影
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