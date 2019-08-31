企業志工蔚為風潮 社會局鼓勵企業參與社會服務

2019-08-31 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



衛福部今年特別補助桃園市政府社會局辦理「108年全國企業志工研討會」，於昨日探討企業志工之發展。圖／社會局提供 分享 facebook

近年來「企業志工」蔚為風潮，為鼓勵企業積極成立志工團隊參與社會服務，藉以凝聚企業員工士氣及履行企業社會責任，衛福部今年特別補助桃園市政府社會局辦理「108年全國企業志工研討會」，於昨日探討企業志工之發展，挖掘更多在地企業投入志願服務。

社會局人民團體科科長陳彥良表示，目前全國志工共103萬3903人，以學生及退休人士占近半比例，30到54歲青壯年參與人數較少，企業應鼓勵員工投入志願服務，落實社會責任。

陳彥良說，除了社會福利，企業志工業務更跨足文化教育、經濟、環保，如資誠聯合會計師事務所運用資深會計師，輔導非營利組織財務管理。經濟部各區聯合服務中心榮譽指導員提供中小企業各項專業技術諮詢及訪視服務。

活動廣邀各界，分享不同領域間推動之經驗，幫助每一位投身其中的志工，了解國內外企業志工發展趨勢。邀請到台灣電力股份有限公司、中小企業榮譽指導員及桃園市善水文教基金會等國內企業，分享志工服務之歷程。也邀請到DHL Express（洋基通運）、廣達文教基金會及PWC資誠聯合會計師事務所等國際企業，分享國際型企業推廣之特色服務。

最後特別安排「跨域座談會」，探討目前國內企業志工發展上之困境及未來如何與國際企業志工接軌。陳彥良指出，因企業之主管機關許多涉及多個中央部會，自成立至及提供服務之管理權責和獎勵措施，須從法令及政策面適度鬆綁及研議分工，強化企業投入的意願。