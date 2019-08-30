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西濱鳳鼻隧道9月3日調整動線 拚春節前通車

2019-08-30 23:28聯合報 記者黃瑞典陳斯穎／新竹報導

新竹縣鳳鼻隧道9月3日起調整行車動線，北上將從第3孔道改走第1孔道，速限從時速6...
新竹縣鳳鼻隧道9月3日起調整行車動線，北上將從第3孔道改走第1孔道，速限從時速60公里降為50公里。 記者黃瑞典／攝影
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新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道配合台61線西濱快速公路施工，9月3日起調整行車動線，北上從第3孔道改走第1孔道，南下維持第4孔道，公路總局指出，1、4孔道將作為省道台15線，速限為50公里，2、3孔道將作為西濱公路主線，西濱新豐1交流道至竹4線路口段工程進度略超前，施工單位將以春節前通車為目標，加速趕工。

公路總局西濱北工處指出，鳳鼻隧道北口(省道台15線與竹1線道路口)近期也將封閉施工，原本從竹1線道路銜接省道台15線左轉往南的車流，請依標誌牌面指示，先右轉台15線往北行駛約200公尺後，再迴轉南下。

西濱快速公路後續建設計畫北部路段最後一哩路的新豐1交流道至竹4線路口段工程，全長5600公尺，工程包括鳳鼻隧道及隧道南北端的路堤、高架路段等，其中380公尺長的新豐溪加肋拱橋因位於新豐濕地上施工，只能在橋面上吊裝，施工難度較高。

西濱北工處第2工務段段長吳明旭說，此工程契約工期至明年9月，目前原預定工程進度76.38％，實際進度已達77.92％，略有超前，仍以農曆春節前通車為目標，全力趕工。

吳明旭說，新舊鳳鼻隧道共有4孔道，先前因舊鳳鼻隧道南口部分頂板拆除及墊高，路面、機電及消防等設備均重新整修，南北車流都改走新隧道（第3、4孔道），9月3日起北上車流改走原舊隧道的第1孔道，1、4孔道作為省道台15線，速限時速50公里，第2、3孔道未來完工後將為西濱快速公路主線車道使用。

竹1線道路通勤時段左轉省道台15線南下通往新竹、竹北的車流量大，將來需先右轉北上再迴轉南下，公路總局已加強跟居民溝通與宣導，並提醒民眾行經施工路段務必遵守號誌、標誌及現場人員指揮，減速通過，以維行車安全。

西濱快速公路新竹春節

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