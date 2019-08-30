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苗29縣道石虎友善通道 拍下石虎、山羌、白鼻心一家

2019-08-30 20:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗縣今年石虎路殺頻傳，至今發生17件、18隻石虎死亡，高於去年9件。縣府仍努力石虎保育工作，林務局昨在官方粉絲團「林務局-森活情報站」PO出影片「苗29縣道石虎友善通道偷拍特輯」，林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動相機監測，在涵洞口拍到石虎39次。

林務局指出，石虎保育行動從未停歇「我們還會做得更多」。今年初林務局和苗縣農業處完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動相機監測，發現石虎已經習於利用這個涵洞通道過馬路，就連山羌、食蟹獴也都常走這條「地下道」，還有萌萌白鼻心一家帶著3個寶寶經過，涵洞口目前已拍到石虎39次。

林務局指出，這個通道設計已確定奏效，林務局與苗栗縣府即將在這個路段增設更多通道。在其它石虎出沒熱點道路兩側，也會陸續架設圍網，藉由圍網引導石虎走到道路下方清理過或新設的涵洞，安全穿越馬路。

林務局指出，苗縣農業處已疏開苗140縣道兩側原本阻擋石虎視野的茂密綠籬，讓石虎過馬路前有空間「停看聽」，並開始設置LED警示牌和反光板；縣警局已在取締超速，提醒民眾「為了石虎、荷包和自己的安全，拜託開慢點！」

苗縣農業處指出，苗140縣道改善措施，縣府依據委託專家研究報告，決定依序清除140線綠籬、增設警示車輛減速LED警示牌、遲滯石虎穿越馬路的光學儀器、防護圍網及區間測速照相系統等設施，第一期綠籬清除工程今完工，往後石虎穿越道路前將有一處緩衝區，不再像以往需跳躍綠籬直衝馬路。

農業處指出，第二階段由林務局補助的警示車輛減速LED警示牌及光學儀器，也已辦理招標前期規畫；第三期由公路局補助的防護圍網及區間測速照相系統等設施，預計年底前發包，警察局近期加強取締超速勤務。

林務局指出，公路總局將在台13甲部份路段實施「區間測速」，並在1個月內完成減速標線和警示牌、3個月內完成涵洞清理和圍網設置。農委會將補助苗栗縣府在石虎分布5個鄉鎮針對有主犬貓施打疫苗，防止犬貓和石虎間的疾病傳染。此外，由於犬隻攻擊石虎和其他野生動物的事件層出不窮，也將捕捉安置石虎棲地內的遊蕩犬貓；同時勸阻造成犬貓群聚繁殖的餵養行為。

林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動...
林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動相機監測，在涵洞口拍到石虎39次。圖／林務局提供
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動物通道拍到山羌使用動物通道水門。圖／林務局提供
動物通道拍到山羌使用動物通道水門。圖／林務局提供
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苗140線是全國石虎路殺最高的道路，縣府改善方式，第一期綠籬清除工程在今天完工，...
苗140線是全國石虎路殺最高的道路，縣府改善方式，第一期綠籬清除工程在今天完工，往後石虎穿越道路前將有一處緩衝區，不再像以往需跳躍綠籬直衝馬路。圖／苗縣府提供
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林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動...
林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動相機監測，在涵洞口拍到石虎39次。圖／林務局提供
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動物通道拍到白鼻心媽媽帶著三寶進入動物通道涵洞，還有。圖／林務局提供
動物通道拍到白鼻心媽媽帶著三寶進入動物通道涵洞，還有。圖／林務局提供
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林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動...
林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動相機監測，在涵洞口拍到石虎39次。圖／林務局提供
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林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動...
林務局和苗縣府農業處今年初在苗29縣道完成高風險路殺縣道第一座動物通道，透過自動相機監測，在涵洞口拍到石虎39次。圖／林務局提供
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石虎測速苗栗縣

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