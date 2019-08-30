國軍弟兄開口說客語 營造客語學習風潮

2019-08-30 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



陸軍通信電子訓練中心今天舉行83周年隊慶活動，桃園市政府客家事務局也到場設客語攤位，提供客家擂茶體驗及知識闖關等活動，推廣客家語言文化，吸引許多國軍弟兄及社區民眾爭相體驗。

客家局與陸軍通信電子訓練中心今年首度開辦「虎嶺客語推廣社」，大部分學員雖非客家人，也積極學習客語並報考客語初級認證。今年客語攤位工作人員，也由虎嶺客語推廣社學員擔任，藉由闖關互動遊戲，教導前來體驗的同袍學習客語。

客家局局長何明光表示，為使客語學習更加生活化，今年首度推出客語撲克牌，以水果、稱謂、生肖，以及桃園市13區區名等基礎詞彙製作，讓學習客語更加容易且有趣。

客語攤位也結合客語撲克牌進行闖關遊戲，並鼓勵參與人員下載新發表之「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客語有聲Line貼圖，以生活且趣味化的方式，鼓勵民眾開口說客。