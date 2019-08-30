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國軍弟兄開口說客語 營造客語學習風潮

2019-08-30 18:20聯合報 記者張弘昌╱即時報導

陸軍通信電子訓練中心今天舉行83周年隊慶活動，桃園市政府客家事務局也到場設客語攤位，提供客家擂茶體驗及知識闖關等活動，推廣客家語言文化，吸引許多國軍弟兄及社區民眾爭相體驗。

客家局與陸軍通信電子訓練中心今年首度開辦「虎嶺客語推廣社」，大部分學員雖非客家人，也積極學習客語並報考客語初級認證。今年客語攤位工作人員，也由虎嶺客語推廣社學員擔任，藉由闖關互動遊戲，教導前來體驗的同袍學習客語。

客家局局長何明光表示，為使客語學習更加生活化，今年首度推出客語撲克牌，以水果、稱謂、生肖，以及桃園市13區區名等基礎詞彙製作，讓學習客語更加容易且有趣。

客語攤位也結合客語撲克牌進行闖關遊戲，並鼓勵參與人員下載新發表之「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」客語有聲Line貼圖，以生活且趣味化的方式，鼓勵民眾開口說客。

為提高桃園市各機關、公私立機構、立案團體、學校及企業等，使用客語溝通之意願與能力，營造客語溝通無障礙環境，客家局推出員工及市民通過客語能力認證考試等多項獎勵計畫，以及客語薪傳師「到點客語教學」服務。今年於各局處、區公所、桃園大眾捷運股份有限公司、臺灣石門農田水利會、陸軍通信電子資訊訓練中心等逾百單位開設「到點式客語班」，期帶動各領域學習客語風潮。

陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，介紹如何藉由客語撲...
陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，介紹如何藉由客語撲克牌，來認識客語基礎詞彙。圖／桃園市客家事務局提供
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陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，提供客家擂茶體驗。...
陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，提供客家擂茶體驗。圖／桃園市客家事務局提供
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陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，提供知識闖關等活動...
陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，提供知識闖關等活動。圖／桃園市客家事務局提供
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陸軍通信電子訓練中心83週年隊慶活動，邀請客家局設立客語攤位，提供客家擂茶體驗及知識闖關等活動。圖／桃園市客家事務局提供
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