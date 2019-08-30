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桃園捷運綠線延伸中壢 交通部今審查通過可行性研究

2019-08-30 17:53聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園捷運綠線主線工程全數發包簽約，將陸續在年底前動工，可連結捷運綠線及機場線的綠線延伸中壢段可行性研究進度也備受地方矚目，副市長游建華今親自率隊，北上參加交通部召開的大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫委員會，終於盼到獲交通部審查通過的好消息，可行性研究將再陳報行政院核定，也象徵桃園的環狀捷運路網又往前邁進一大步。

交通部今天舉行「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第34次會議，審查桃園市政府所提「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」可行性研究，此計畫已在106年4月5日獲行政院同意，納入前瞻基礎建設計畫，同年4月18日可行性研究陳報交通部審議，歷經交通部2次書面、1次初審會議及2次委員會議審查，且在多名桃園在地立委積極向中央爭取奔走下，終於獲交通部審查通過。

市府捷運工程局長陳文德說，依據97年桃園整體路網規畫成果，原中壢與八德間的軌道規畫是採捷運機場線延伸至八德方式，但99年行政院經濟建設委員會的會議決議，捷運機場線只延伸至A23站中壢站，且考量捷運機場延伸計畫的機電系統多次流標，招標不順利，所以103年縣府時代，決定新辦捷運綠線延伸中壢可行性研究。

桃園捷運綠線延伸中壢線計畫由八德區捷運綠線G01站起，往西沿建德路至崁頂路新闢道路採高架型式至霄裡坡轉為地下型式接中壢區中山東路，續行中山東路、環中東路、龍岡路及健行路銜接捷運機場線，全長約7.2公里，共設置5站，計畫總經費約328.04億元，中央補助122.11億元、桃園市政府負擔205.93億元，市府負擔款含自償性經費88.75億元，自償率26.87%，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

市府指出，交通部於107年12月5日審查時，考量GE07站受限穿越新街溪地形影響，且轉乘需步行120公尺等因素，建議研議將捷運機場線做延伸與綠線延伸中壢計畫銜接轉乘，市府修正後再報交通部續審，終獲交通部審查通過，也代表未來A23站不再是機場捷運線的端點站，機場捷運將延伸至GE05站與綠線延伸中壢計畫銜接，綠線延伸中壢段完工後，可連結捷運機場線及捷運綠線，於八德及中壢間提供便捷的軌道運輸服務，行程桃園環狀捷運路網。

陳文德也提到，捷運綠線延伸中壢線設計規畫採用與綠線相同的中運量系統及機電系統，全線無縫接軌，未來綠線及延伸線每天可營運服務約28萬7800旅客，後續市府將積極辦理綜合規畫、環境影響評估等作業，預計2年完成綜合規畫核定，計畫核定後8年完工通車。

桃園捷運綠線延伸中壢線計畫全長約7.2公里，共設置5站，計畫總經費約328.04...
桃園捷運綠線延伸中壢線計畫全長約7.2公里，共設置5站，計畫總經費約328.04億元。圖／桃園市政府捷運工程局提供
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