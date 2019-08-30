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4歲女童染腸病毒重症 桃市呼籲開學強化個人衛生

2019-08-30 17:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市一名4歲女童昨天確診腸病毒EV71型感染併發重症，幸及早就醫已經出院返家休養，由於逢開學日，家庭及學校、托育機構成員互動密切，容易助長腸病毒傳播，桃園市衛生局預估腸病毒流行趨勢上升，提醒民眾及校方應教導孩童落實正確勤洗手及生病不上學等衛生原則，並提醒幼托機構要依桃園市腸病毒防疫措施規定進行通報或停課，否則依法裁處。

108年截至8月29日為止，全國累計出現34例腸病毒感染併發重症個案，以腸病毒EV71型為多、佔74%，目前仍處腸病毒流行期，桃園市一名4歲女童月初出現發燒、疱疹性咽峽炎等症狀，就醫診斷為腸病毒，後續因活動力下降、意識混亂、肌抽躍、發燒、嗜睡、呼吸困難等症狀，8月10日再次就醫，醫師懷疑為疑似腸病毒感染併發重症後通報，並採集檢體送驗，經疾管署檢驗為EV71型陽性，所幸經住院治療後健康狀況穩定，已於18日返家休養。

市府衛生局指出，已再度通知桃園市各國小及幼托機構應遵守腸病毒通報規定，若符合高風險區域學校應依1127停課規定辦理，以掌握校園腸病毒疫情，如違反相關規定將依傳染病防治法裁處，今年迄今已有7間幼托機構未依規定通報或停課，已依傳染病防治法裁處。

衛生局呼籲，家長返家應先更換衣服並洗手再接觸家中幼兒，可避免感染與傳播腸病毒，教托育機構平時應落實學童健康監測，並針對學童常接觸的門把、桌椅及玩具定期消毒；若家長及嬰幼兒照顧者一旦發現孩童及嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，務必立即送往腸病毒重症責任醫院救治。

桃園市5家腸病毒重症責任醫院分別為林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，若獲得妥善治療，可降低重症發生的機會，詳情可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。

桃園市一名4歲女童昨天確診腸病毒EV71型感染併發重症，幸及早就醫已經出院返家休...
桃園市一名4歲女童昨天確診腸病毒EV71型感染併發重症，幸及早就醫已經出院返家休養，由於逢開學日，家庭及學校、托育機構成員互動密切，容易助長腸病毒傳播，桃園市衛生局提醒民眾及校方應教導孩童落實正確勤洗手及生病不上學等衛生原則。圖／桃園市衛生局提供
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腸病毒衛生局停課

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