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身障者有福了！ 蘆竹國民運動中心首創無障礙坡道泳池

2019-08-30 17:13聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市第5座國民運動中心來了！蘆竹國民運動中心歷經多月工期，將於9月竣工，桃園市長鄭文燦等人今天下午親自至中心視察，了解設施內容，除了有綜合球場、韻律教室、健身房、攀岩場、有氧教室、桌球場，中心內還有全桃園第一座無障礙坡道室內泳池，全長50公尺，並有無障礙淋浴間，身障者能沿著無障礙坡道或升降座椅入水，享受游泳的清涼快感。

桃市政府規畫11處國民運動中心，包括桃園、南平、中壢與平鎮等國民運動中心近年陸續營運，第5座蘆竹國民運動中心座落蘆竹區五福路與仁愛路一段路口，市府斥資4.6億元打造，一座地下2層、地上4層的綜合性運動場館進入完工階段，預計9月完工、11月中試營運。

蘆竹國民運動中心空間配置有全桃園第一座無障礙坡道室內泳池、綜合球場、韻律教室、健身房、抱石攀岩場、幼兒體適能空間，撞球區，有氧教室，懸吊訓練教室、壁球場、桌球場、飛輪教室與瑜伽教室等，頂樓戶外區則設置直排輪練習場，設施完整多元。

市府指出，蘆竹國民運動中心為便利身障者使用，全面打造友善無障礙設施，泳池旁還有無障礙廁所淋浴，泳池內還有2套無障礙入水設施，身障者淋浴後，可沿坡道入水，或是坐上升降的座椅入水，泳池水道全長50公尺、共有6個水道加上1個無障礙坡道，也是桃園目前泳池最大的運動中心。

蘆竹國民運動中心採綠建築設計，建物中庭通透連貫入口視野，並為融合當地文化特色，將蘆竹傳統的植物樣貌反映在建築風格上，與傳統「將蘆竹編砌成屋」文化，此項工程還拿下今年桃園市金品獎建築類第二級佳作，107年國家建設卓越獎最佳規劃設計類金質獎，106年中華建築金石獎優良公共建設之優良空間活動類規劃組金石首獎，備受肯定。

鄭文燦說，桃園市的國民運動中心收費平價、課程多元，每天早上8點到10點與平日下午2點至4點為公益時段，供銀髮族、低收入戶與身障者免費使用，敬老卡800點也可折抵使用，蘆竹區國民運動中心預計11月中為期3周試營運，也請體育局掌握施工期程，如期完工、營運，提供市民朋友安全且優質的活動空間。

蘆竹國民運動中心內還有全桃園第一座無障礙坡道室內泳池，全長50公尺，身障者能沿著...
蘆竹國民運動中心內還有全桃園第一座無障礙坡道室內泳池，全長50公尺，身障者能沿著無障礙坡道或升降座椅入水。圖／桃園市新建工程處提供
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桃園市蘆竹國民運動中心歷經多月工期，將於9月竣工，採綠建築設計。圖／桃園市新建工...
桃園市蘆竹國民運動中心歷經多月工期，將於9月竣工，採綠建築設計。圖／桃園市新建工程處提供
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桃園市蘆竹國民運動中心歷經多月工期，將於9月竣工，採綠建築設計。記者張裕珍／攝影
桃園市蘆竹國民運動中心歷經多月工期，將於9月竣工，採綠建築設計。記者張裕珍／攝影
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桃園市蘆竹國民運動中心的泳池有無障礙設計，可從坡道入水，是桃園市國民運動中心首見...
桃園市蘆竹國民運動中心的泳池有無障礙設計，可從坡道入水，是桃園市國民運動中心首見。記者張裕珍／攝影
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桃園市蘆竹國民運動中心內有攀岩場等設施。記者張裕珍／攝影
桃園市蘆竹國民運動中心內有攀岩場等設施。記者張裕珍／攝影
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蘆竹國民運動中心內還有全桃園第一座無障礙坡道室內泳池，全長50公尺，身障者能沿著...
蘆竹國民運動中心內還有全桃園第一座無障礙坡道室內泳池，全長50公尺，身障者能沿著無障礙坡道或升降座椅入水。圖／桃園市新建工程處提供
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身障者綠建築鄭文燦

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