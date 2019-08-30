親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

圓山飯店神祕密道不是通往總統府 到底通往哪？

不要傻傻印出來！電子發票不可不知三件事

捐近百雙新鞋給偏鄉當開學禮 讓愛走入竹縣後山

2019-08-30 13:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

讓開學日成為開心日！體諒偏鄉許多學童只能穿舊鞋徒步走山路上學，新竹縣議員吳旭智與新竹縣身心障礙服務使用者協進會，募了近百雙新鞋，在開學第一天送到尖石鄉、五峰鄉的三所小學，要讓孩子的新學年有個溫暖的開始。

由於尖石鄉嘉興國小、五峰鄉五峰國小與桃山國小的學生，經常要走很遠的山路上學，而家庭經濟狀況較差的孩子，只能穿著已經磨破的鞋子走路上學，新竹縣身心障礙服務使用者協會長期關心偏鄉弱勢學童，因此發起募鞋活動。

吳旭智說，自己是一對雙胞胎的父親，對教育資源懸殊所造成的影響很有感慨，偏鄉的孩子若挹注所需資源，表現可以是相當亮眼的，得知募鞋活動後，便積極協助尋找資源，感謝不具名的善心人士，捐贈近百雙新鞋給這三所小學，做為學童的開學禮。

新竹縣身心障礙服務使用者協進會理事長楊智猛也表示，一雙鞋子、一份資源，對後山的學童卻有著不同的意義，發揮暖心的價值，很開心能給偏鄉的孩子一雙可以安心走路上學的鞋。

吳旭智指出，偏鄉的幾所國小，儘管受限於偏鄉教育資源有限，卻都有著不凡的學業表現。其中，嘉興國小與桃山國小合唱團，今年7月赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」，嘉興國小拿下青少年組、民謠組雙料金質獎，更獲頒大會特殊表現獎；而桃山國小則拿下青少年組銀質獎。

體諒偏鄉許多學童只能穿舊鞋徒步走山路上學，新竹縣議員吳旭智（前排中）與新竹縣身心...
體諒偏鄉許多學童只能穿舊鞋徒步走山路上學，新竹縣議員吳旭智（前排中）與新竹縣身心障礙服務使用者協進會，募了近百雙新鞋，在開學第一天送到尖石鄉、五峰鄉的三所小學。
分享

偏鄉教育新竹尖石鄉

相關新聞

影／苗栗八甲茶區跨域合作 茶園省工栽培示範區

2019-08-30 11:15

竹縣府增編學校警衛保全費 助強化校園安全

2019-08-30 10:01

西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉

2019-08-30 08:20

GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨

2019-08-29 23:36

直擊桃園垃圾山 憂汙染竹縣水源

2019-08-29 23:30

苗石虎族群調查 義消協會得標遭質疑

2019-08-29 23:20

頭份納骨塔說明會 里長退場抗議

2019-08-29 23:18

身障車主免牌照稅 即起免申請 桃園2萬4806人受惠

2019-08-29 23:12

小孩打翻染鍋 香鋪染紅大坡溪 桃園環保局開罰

2019-08-29 23:08

影／七隻小羊趕走大野狼 苗北藝文914邀親子賞兒童劇

2019-08-29 22:41

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

桃園37處路口行穿線退縮和設庇護島 過馬路更安全

2019-08-29 19:18

桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12

影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源

2019-08-29 17:51

桃園農博「三金」方序中設計「種子萌芽」形象主視覺

2019-08-29 17:18

輔助108課綱推行 桃市高中新增159名課程諮詢教師

2019-08-29 17:16

桃市班班有冷氣 九學級教室率先全部裝設

2019-08-29 16:27

創新！設計大師為市府員工上一堂「公部門美學攻略」

2019-08-29 16:23

好讚！新竹縣府編預算男廁將增設尿布台

2019-08-29 16:22

823戰役將領鄭立軍 向住院老兵秋節問候

2019-08-29 16:11

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

機捷直達車提供USB充電了 記得帶線不然就用無線充

2019-08-29 15:42

桃市5里周六辦里長缺額補選 這里「一票就當選」

2019-08-29 15:42

王安邦辭官桃園輔選小英 鄭文燦：他經驗豐富

2019-08-29 13:18

身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12

失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32

大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25

民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12

影／再多錢也不行 宜蘭罹癌柚農守信 不到時間不賣柚

2019-08-29 17:12

頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規

2019-08-30 00:52

西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉

2019-08-30 08:20

GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨

2019-08-29 23:36

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求

2019-08-29 19:54

影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源

2019-08-29 17:51

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

汐止、永和再增2站 新北YouBike站達569站

2019-08-29 15:44

宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊32分鐘拔得頭籌

2019-08-30 00:32

台中大肚萬里長城登山步道中斷 中市府急搶修

2019-08-29 15:05

南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範

2019-08-29 21:09

直擊桃園垃圾山 憂汙染竹縣水源

2019-08-29 23:30

大巨蛋都審激辯 柯文哲嗆：勿生雞蛋沒有、放雞屎有

2019-08-30 11:15

19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19

日月潭引水道向天圳 微水力發電結合小旅行推觀光

2019-08-30 07:51

和年輕照撞臉的三浦春馬本尊見面？林右昌：不好吧

2019-08-29 16:34

基隆產業的未來怎麼走？林右昌：希望有新的產業進駐

2019-08-29 17:42

桃市5里周六辦里長缺額補選 這里「一票就當選」

2019-08-29 15:42

北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多

2019-08-29 23:44

激戰！62名柚農爭冠 新住民黃燕萍勇奪特等獎

2019-08-29 15:44

埔里小鎮「人蝶共食」 地方倡復育推蝴蝶餐

2019-08-30 07:42

高育仁家族百年大宅將列歷史建物 未來可能還有爭議

2019-08-29 18:47

高市府辦摩天輪招商說明會 綠營質疑都是假

2019-08-30 11:09

活絡金門商機 立委陳玉珍爭新兵訓練中心員額

2019-08-29 17:36

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45

八里河岸1層樓高「快閃沙雕」 河水漲潮就消失

2019-08-30 07:42

身障車主免牌照稅 即起免申請 桃園2萬4806人受惠

2019-08-29 23:12

桃市班班有冷氣 九學級教室率先全部裝設

2019-08-29 16:27

開學日迎新 林右昌陪小一新生彩虹跑道打卡

2019-08-30 12:37

台中推共享車位 自用車位可賺外快

2019-08-29 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top