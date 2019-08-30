捐近百雙新鞋給偏鄉當開學禮 讓愛走入竹縣後山

2019-08-30 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



讓開學日成為開心日！體諒偏鄉許多學童只能穿舊鞋徒步走山路上學，新竹縣議員吳旭智與新竹縣身心障礙服務使用者協進會，募了近百雙新鞋，在開學第一天送到尖石鄉、五峰鄉的三所小學，要讓孩子的新學年有個溫暖的開始。

由於尖石鄉嘉興國小、五峰鄉五峰國小與桃山國小的學生，經常要走很遠的山路上學，而家庭經濟狀況較差的孩子，只能穿著已經磨破的鞋子走路上學，新竹縣身心障礙服務使用者協會長期關心偏鄉弱勢學童，因此發起募鞋活動。

吳旭智說，自己是一對雙胞胎的父親，對教育資源懸殊所造成的影響很有感慨，偏鄉的孩子若挹注所需資源，表現可以是相當亮眼的，得知募鞋活動後，便積極協助尋找資源，感謝不具名的善心人士，捐贈近百雙新鞋給這三所小學，做為學童的開學禮。

新竹縣身心障礙服務使用者協進會理事長楊智猛也表示，一雙鞋子、一份資源，對後山的學童卻有著不同的意義，發揮暖心的價值，很開心能給偏鄉的孩子一雙可以安心走路上學的鞋。