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一年一次「苑裡鬼門關夜市」 塞爆大街如神隱少女場景

2019-08-30 15:15聯合新聞網 綜合報導

夜市是台灣獨有的文化特色，許多夜市每週都至少會營業一天，但在苗栗苑裡卻有一個每年...
夜市是台灣獨有的文化特色，許多夜市每週都至少會營業一天，但在苗栗苑裡卻有一個每年只開一次的「隱藏版夜市」。夜市示意圖，非文中夜市。 聯合報系資料照片／記者陳再興攝影
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夜市是台灣獨有的文化特色，許多夜市每週都至少會營業一天，但全台灣卻有一個夜市每年只開一次。在苗栗苑裡每年「鬼門關」前，都會舉行一年一度的「苑裡鬼門關大夜市」，昨日晚間正是夜市開張的一天，有人也拍下夜市的空拍照片，只見長長大街上擠滿遊客，整條大街都閃爍著燈光，宛如電影神隱少女的場景。

苗栗苑裡都會在每年農曆7月29日舉辦「鬼門關夜市」，因為當天周遭的市場會舉行普渡儀式，晚上也有熱鬧的活動，吸引許多商家前來擺攤，形成獨有的當地夜市，且隨著每年人潮越來越多，規模也逐漸增大，到最後封街成為一年一度的夜市，而昨晚正是鬼門關夜市開張的一天，臉書社團「苑裡掀海風」也貼出當天壯觀的空拍照，並說「堪稱苑裡最熱鬧的一晚～ 每年都給苑裡遊子一個回家的理由」

只見照片中一整條大街人山人海，擠到看不見空隙，攤商的招牌也相當耀眼，照亮整條大街的排隊人龍，整個場景宛如日本電影「神隱少女」中的場景，許多網友看到照片後都相當震驚，並留言表示「第一次看到！超級壯觀」、「比饒河夜市還誇張～」、「我也好想去逛喔!」、「昨天也有去，真的看不到盡頭，台版神隱少女讚。我愛苑裡」、「好誇張的人潮阿阿阿」

夜市空拍普渡

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